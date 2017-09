El magnate Hugh Hefner (91), fundador del imperio de Playboy, quien murió el último miércoles, dejó una fortuna de más de 200 millones de dólares, pero no le toca ni un dólar a su viuda, la modelo Crystal Harris (31).



Hugh Hefner y Crystal Harris se casaron el 31 de diciembre de 2012 durante una ceremonia en la mansión de Playboy, en Los Ángeles. Ambos firmaron un acuerdo prenupcial y ella no fue incluida en el testamento. Sin embargo, los cuatro hijos del magnate han dicho que a ella no le faltará nada.



Su fortuna consta de bienes inmobiliarios, empresas, varios restaurantes (‘Hugh el hambriento’), un equipo de fútbol americano (los ‘Ángeles de Chicago’) y otras propiedades.



Murió Hugh Hefner, el creador de Playboy

Asimismo, sacó su propia marca de vodka (Pure Wonderhefner – USA), su perfume ‘De Hugh con Amor’ y una línea de moda llamada ‘Hugh Hefner Seducción’.



Hugh Hefner fue un ícono del exceso y en su mansión en Beverly Hills fue anfitrión de las más increíbles celebraciones.



“Fui a fiestas en esa residencia con 100 bellezas para solo 10 hombres”, contó Earvin ‘Magic’ Johnson, la estrella de Los Lakers.

