Hugo García y Alessia Rovegno decidieron dar un paso más en su relación. Este fin de semana, el chico reality se reunió con algunos miembros de la familia de la modelo, entre ellos Bárbara Cayo, Fiorella Cayo, Stephanie Cayo y Ariana Rovegno.

En sus Stories de Instagram, el integrante de “Esto es Guerra” compartió algunas imágenes de su primer encuentro con la familia Cayo, donde conoció formalmente a su suegra Bárbara Cayo. “Comenzaron con el baile”, escribió el chico reality sobre un video donde las integrantes de la familia Cayo aparecen bailando al ritmo de salsa.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Hugo García se sinceró y reveló que ese día muy nervioso. “Estaba nervioso, obviamente. Romper el hielo siempre es (difícil), pero tienes que entrar con la actitud. Igual le dije (Alessia Rovegno) que por favor no me haga roche”, expresó el guerrero.

García confesó que se sintió intimidado por el talento que tiene la familia Cayo para bailar. “Me están empezando a presionar, yo voy a empezar por TikTok, algo más corto, más tranquilo. Tú sabes que no es lo mío, no me gusta mucho, pero me toca. Aparte que yo al lado de ellas soy un chancay de 10 céntimos. Mejor de espectador, yo soy el de la cámara”, sostuvo entre risas.

Finalmente, el modelo reveló sentirse feliz porque fue bien recibido por toda la familia de su novia. “Ha sido increíble, cada una es increíble. Me han recibido de la mejor manera, son súper lindas y talentosas. Me quedé sorprendido, seis horas bailando, no paran nunca”, comentó.

Hugo García sobre su presentación a la familia Cayo

