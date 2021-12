¿Quién es Deniz Çakır? La actriz turca es una celebridad en la industria de la televisión y, además de su trabajo en la actuación, se le recuerda por haber mantenido una relación sentimental de más de dos años con İbrahim Çelikkol, el galán de “Tierra amarga”. Esta es la historia poco conocida de la mujer que conquistó al actor antes que la arquitecta Mihre Mutlu.

Çelikkol es, sin lugar a dudas, una de las estrellas de la televisión turca. A sus 39 años, ha consolidado su carrera en las novelas no solo en su país, sino que también a nivel internacional.

Su carrera primero inició como modelo profesional, además de que tuvo un paso en una liga juvenil de baloncesto. Su vida cambió después de que el director turco Osman Sinav lo convenciera de formar parte del elenco de la serie “Pars Narkoterör”.

De esta manera, debutó en la televisión en 2008 y, desde entonces, ha trabajado en diversas producciones, así como en la pantalla grande. En la actualidad, da vida a Hakan Gümüşoğlu en “Züleyha”, por lo que su biografía ha sido, una vez más, revisada y comentada sobre todo debido a la relación que tuvo con Deniz Çakır.

¿QUIÉN ES DENIZ ÇAKIR?

INICIOS

Deniz Çakır es una actriz turca que nació el 31 de diciembre de 1981, por lo que ha cumplido 40 años en 2021. La natural de Ankara estudió en el Conservatorio Estatal de Ankara de la Universidad de Hacettepe y empezó su carrera como actriz desde 2004.

TRAYECTORIA

Çakır, de esta manera, empezó con pequeñas participaciones en telenovelas como “Kadın İsterse” y “İki Arada Aşk” hasta que consiguió formar parte de los personajes principales de “Yaprak Dökümü”. Consiguió su primer protagónico en “Iffet” con el papel que dio nombre a la serie de televisión entre 2011 y 2012. Su último trabajo lo tuvo en 2019 con Reyhan Vardar, el rol protagónico de la novela “Vurgun”.

SU RELACIÓN CON İBRAHIM ÇELIKKOL

İbrahim Çelikkol y Deniz Çakır mantuvieron una relación sentimental por más de dos años. De acuerdo a portales turcos, la actriz fue quien terminó el romance entre los actores porque el galán de “Tierra amarga” le habría sido infiel.

Además, la intérprete habría enviado una indirecta cuando Çelikkol terminó su relación con Sinem Koba. “Siempre cargarás con mi anhelo. Me extrañarás cada vez que tengas una herida de mujer. Porque no te lastimé”, escribió en ese momento la actriz en sus redes sociales, una cita de Peyami Safa, lo que muchos interpretaron que estaría dirigido a su expareja.

¿POR QUÉ DECIDIERON DIVORCIARSE IBRAHIM CELIKKOL Y MIHRE MUTLU?

A pesar de haber sido considerados como una de las parejas más sólidas del ambiente artístico en Turquía, İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu tomaron la decisión de separar sus vidas y continuar caminos separados. La única forma de concretar esto fue mediante el divorcio debido a los desacuerdos que tenían. Así lo informó la revista Página 2 que también señaló que la pareja ha tratado de salvar su matrimonio por el bien de ellos y de su hijo.

En junio de 2021, el matrimonio de İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu no pasaba por un buen momento y, debido a ello, la pareja decidió separarse, para luego comenzar con el divorcio. En su momento, ninguno de los dos salió a declarar lo que pasó; sin embargo, Mihre Mutlu borró las fotos que salía con el actor de sus redes sociales.

Tiempo después, İbrahim y Mihre seguían sin anunciar su separación, hasta que los amigos más cercanos de la pareja confirmaron que estaban en proceso de divorcio; no solo eso, informaron que la pareja está separada y que se han quitado el anillo de bodas que se entregaron en el altar. Poniendo fin así a los rumores.

Por otro lado, Mihre Mutlu es, por el momento, la única que ha salido a hablar sobre su separación con İbrahim Çelikkol. La arquitecta comentó que, en efecto, no está más con el actor pero que todavía no han tomado una decisión. “Sí, estamos en esa etapa, pero aún no hay una situación oficial”, señaló Mutlu, según recoge Takvim.

El actor turco Ibrahim Çelikkol junto a su exesposa Mihre Mutlu. (Foto: Mihre Mutlu / Instagram)

¿CÓMO SON LAS REDES SOCIALES DE IBRAHIM ÇELIKKOL?

İbrahim Çelikkol tiene 1,8 millones de seguidores en Instagram. El actor turco ha demostrado que es un amante del deporte, ya que suele publicar fotografías practicando boxeo, jugando al baloncesto, haciendo ejercicio en el gimnasio y realizando algún deporte acuático.

También acostumbra a subir fotografías con su perro y otras de sus sesiones de modelaje. Además, İbrahim Çelikkol comparte con sus seguidores cada uno de sus trabajos o producciones en las que trabaja.