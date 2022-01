Ibrahim Çelikkol y Mihre Mutlu formaban una de las parejas más queridas de Turquía, que se consolidó con la llegada del pequeño Alí, pero no han tenido un final de telenovela. La noticia de su separación llamó la atención, pues el actor de “Mi hogar, mi destino” y “Tierra amarga” en 2021 no había dudado en deshacerse en elogios hacia su esposa. ¿Quieres saber qué decía?

İbrahim Çelikkol, a sus 40 años, es uno de los galanes más cotizados de las producciones otomanas debido a su actuación, carisma y gran simpatía. El diciembre fue galardonado como mejor actor turco de 2021 por la revista GQ. Sin embargo, su éxito profesional no ha ido de la mano con su vida amorosa.

Su relación con Mihre Mutlu llegó a su fin, después de cuatro años de matrimonio, pese a que era considerada una de las parejas más estables en Turquía, pues colgaban fotos juntos y con su hijo de dos años.

¿CUÁNDO İBRAHIM ÇELIKKOL DIJO QUE MIHRE MUTLU ERA SU MAYOR APOYO?

Ibrahim Çelikkol, aunque era reservado, en más de una ocasión se deshizo en elogios hacia Mihre Mutlu, lo que para sus seguidores la posibilidad de una separación no se veía venir. En una entrevista dada el año pasado al medio turco Hurriyet declaró lo siguiente: “Mi esposa es mi mayor apoyo. De hecho, a veces piensa en mí más que yo. Su apoyo me da fuerza. Ser una familia es esto para nosotros”.

La pareja tomó la decisión de separarse en junio de 2021, aunque ellos no habían comentado nada los rumores se avivaron porque Mihre Mutlu había eliminado algunas fotos del actor, quien solo subía fotos con su hijo.

Personas allegadas a la expareja comentan que han decido mantener una buena relación por su hijo. Incluso, cuando la arquitecta a comienzos de año contrajo por segunda vez COVID-19, Ibrahim Çelikkol se quedó en la casa para cuidar a ella y a su hijo. Hicieron cuarentena juntos.

La pareja ha tratado de salvar su matrimonio en reiteradas ocasiones por el bien de ellos y de su hijo, Alí, pero ya no fue posible, de acuerdo con los medios otomanos.

¿POR QUÉ IBRAHIM CELIKKOL Y MIHRE MUTLU DECIDIERON SEPARARSE?

İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu tomaron la decisión de separarse en junio de 2021, para luego comenzar con el divorcio. En su momento, ninguno de los dos salió a declarar lo que pasó; sin embargo, Mihre Mutlu borró las fotos que salía con el actor de sus redes sociales.

Tiempo después, İbrahim y Mihre seguían sin anunciar su separación, hasta que los amigos más cercanos de la pareja confirmaron que estaban en proceso de divorcio; no solo eso, informaron que la pareja está separada y que se han quitado el anillo de bodas que se entregaron en el altar. Poniendo fin así a los rumores.

“Las cosas a las que consideras renunciar son en realidad mis preferencias. En mi percepción, la vida se trata de experiencias”, sostuvo el galán de telenovela, quien reconoció que se trata de un momento muy duro.

Mihre Mutlu comentó que no está más con İbrahim Çelikkol, pero aún no se han divorciado: “Sí, estamos en esa etapa (de separación), pero aún no hay una situación oficial”, señaló Mutlu, según recoge Takvim.

¿CUÁNDO İBRAHIM ÇELIKKOL Y MIHRE MUTLU SE CASARON?

İbrahim Çelikkol, un ex jugador de basket, modelo y uno más guapos y exitosos actores de Turquía, contrajo matrimonio con la reconocida arquitecta Mihre Mutlu en 2017, en una boda que sorprendió a muchos.

La pareja se comprometió en abril de 2017. İbrahim Çelikkol fue a la ciudad natal de Mutlu, Samsun, y preguntó por ella a su familia de acuerdo con las tradiciones y costumbres, y usaron sus anillos. Estaban tan felices que se casaron un mes después, el 25 de mayo del 2017, sin esperar demasiado.

La joven pareja tuvo una boda de ensueño y todos los pudieron constatar porque İbrahim Çelikkol compartió fotos en su cuenta de Instagram. La romántica ceremonia se realizó en Datea, Turquía, con túnicas blancas y coronas de flores en la cabeza.

El actor dijo estar profundamente enamorado y que el matrimonio tuvo muchos efectos positivos en su propia vida. En 2019 anunció la llegada de su bebé, Alí, quien nació el 6 de diciembre de ese año. Se trataba de una de las parejas más felices y sólidas de la farándula turca, pero la relación llegó a su fin de manera tan sorpresiva como el anuncio de su boda.

¿QUIÉN ES IBRAHIM ÇELIKKOL?

İbrahim Çelikkol nació el 14 de febrero de 1982 en Izmir, Turquía. Hoy de 40 años, es un actor y modelo que también ha sido jugador de baloncesto.

Çelikkol debutó como actor en el año 2008 cuando fue descubierto por un productor. Desde entonces, ha interpretado una gran cantidad de papeles protagonistas, aunque su mayor triunfo llegó con “Amor en blanco y negro”, una telenovela turca titulada originalmente “Siyah Beyaz Aşk”.

Çelikkol es un actor de cine y televisión, ha destacado por su participación en diversas producciones como “Fetih 1453″ (2012), donde interpretó a Ulubatlı Hasan. Dos años después, en el 2014, protagonizó “Sadece Sen”, donde se puso en la piel de Ali.

Para la televisión, ha protagonizado varios títulos como “Pars: Narkoterör” (2008), “Keskin Bıçak” (2010), “Iffet” (2011-2012), “Reaksiyon” (2014), “Kördüğüm” (2016), “Muhteşem İkili” (2018), “Doğduğun Ev Kaderindir” (2019).