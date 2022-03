¿Qué pasó en el capítulo 29 de “Infiel”? El pasado domingo 20 de marzo, “Infiel” estrenó un nuevo capítulo de su historia. Un episodio decisivo para Volkan, personaje interpretado por Caner Cindoruk, que debió decidir entre recuperar u olvidar a su exesposa Asya (Cansu Dere). ¿Cuál fue la decisión que tomó? ¿Qué hará la doctora cuando se entere?

En los capítulos anteriores de “Sadakatsiz” (título original), Asya fue liberada del secuestro que sufrió con Derin, pero se llevó la peor parte al ser baleada en el brazo durante el operativo policial. Afortunadamente, no fue nada grave y su recuperación fue rápida. Sin embargo, los problemas no acaban para la doctora, pues Derin la acusó de haber planeado su secuestro. La acusación llegó a oídos de Volkan, quien desencadenó toda su ira en contra de ella, quien después de tantos gritos sufrió un aborto espontáneo. Es un secreto que nadie debe saber.

Por otro lado, Derin puso en marcha un nuevo plan para retener a Volkan. La joven se disculpará con su esposo y le prometerá que se hará efectiva el retiro de la acusación en contra de Asya. Pero le pedirá a cambio que no se separe legalmente de ella hasta que nazca el bebé que Volkan no sabe que ha perdido. El arquitecto aceptará y así caerá en la nueva estrategia de la joven.

Derin y Asya en "Infiel" (Foto: Medyapım)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 29 DE “INFIEL”?

1. Asya desenmascara a Derin

Cansada de las falsas acusaciones, Asya se presenta en casa de Derin y Volkan para desenmascarar a la joven y demostrar que fue ella la que preparó su propio secuestro, y en el que ella al final fue víctima y casi le cuesta la vida. La doctora cita también a Melih para que se entere de la verdad. Como prueba, Asya les muestra la confesión de Didem: “Derin lo planeó todo, ella fingió su propio secuestro”. Después de mostrarles la grabación, la mujer les afirma que con ello pretende demostrar su inocencia.

Por su parte, Derin, intenta justificarse ante la mirada de asombro de Melih y Volkan, y vuelve a mentir diciendo que pensaba ir a la policía a confesarlo todo, pero que no quiere ir a prisión porque está embarazada. Además, señala que no se va a divorciar de Volkan y el empresario añade que no lo harán hasta que nazca el bebé. Finalmente, Asya le advierte a la joven: “O dejas de intentar destruirme o seré yo quién te destruya a ti”.

Cansa de las mentiras y acusaciones, Asya se presenta en casa de Derin y Volkan para desenmascarar a la joven y demostrar que fue ella la que preparó su propio secuestro (Foto: Medyapım)

2. Derin le ruega a Melih que no la denuncie

Melih sigue dándole vueltas y no sabe si denunciar a Derin después de que Asya le contara que su sobrina fue la que planeó su propio secuestro. En tanto, la joven no quiere ir a la cárcel e intenta convencer a su tío diciéndole que ya ha pagado por lo que hizo. Por su parte, Melih le dice que la Justicia no funciona así: “Las personas no pueden elegir que castigo les corresponde, Derin”.

Sin embargo, Derin no da su brazo a torcer y vuelve a manipularle y le pregunta si es capaz de enviarla a la cárcel sabiendo que está embrazada. Melih le responde que le buscarán un buen abogado para que le apliquen la sentencia mínima. Al escuchar estas palabras, la joven se derrumba y le dice que está arrepentida y le ruega que piense bien lo que va a hacer. ¿Qué decisión tomará el hombre?

Derin no quiere ir a la cárcel e intenta convencer a su tío Melih diciéndole que ya ha pagado por lo que hizo y le pregunta si es capaz de enviarla a la cárcel sabiendo que está embrazada (Foto: Medyapım)

3. Selçuk es hijo de Haluk Güçlü

Tras el escándalo en el que todos descubrieron que Selçuk era hijo de Haluk Güçlü, el joven no ha parado hasta demostrarlo por vía judicial para reclamar sus derechos. Por ello, va a contárselo a Nil y le dice que va a anunciarlo a todos, pero la joven le dice que espere que su padre está en la UCI a causa de un infarto y que no es el mejor momento.

¿Qué hace entonces Selçuk? Las palabras de Nil no le han hecho mucha gracia y le dice que no puede quedarse quieto, y que además de por reclamar sus derechos, también lo hace por la memoria de su madre. “Tuve una madre, la encontré tarde y la perdí demasiado pronto por culpa de ese hombre”, le dice el muchacho enfadado y añade: “Ya no tengo nada que perder”.

Tras el escándalo en el que todos descubrieron que Selçuk era hijo de Haluk Güçlü, el joven no ha parado hasta demostrarlo por vía judicial para reclamar sus derechos (Foto: Medyapım)

4. Volkan se sincera con Asya

Volkan está desesperado porque Asya no quiere ni escucharle. Entonces, el arquitecto decide por última vez hablar con la doctora y contarle todo lo que siente. Y le promete que nunca más volverá. Volkan le dice que está arrepentido de todo lo que ha pasado y es consciente que ha arruinado la vida tanto de ella como la de Derin.

Además, confiesa que lo que vivió con Derin fue una aventura y que jamás pensó en separarse de ella. “Mi amor por ti no acabará nunca. Es irrompible”, le dice a Asya, quien le responde que después de todo lo que ha hecho, el amor ha perdido su sentido. Volkan insiste en que sigue profundamente enamorado de ella, pero que por fin ha entendido que lo que él siente le causa infelicidad y que, por eso, nunca más volverá a molestarla. Antes de irse, le dice: “Te amo y siempre te amaré”.

Volkan está desesperado porque Asya no quiere ni escucharle. Entonces, el arquitecto decide por última vez hablar con la doctora y contarle todo lo que siente (Foto: Medyapım)

5. ¿Derya le confesará a Volkan la verdad?

Después de plantarlos una vez, Derya atiende a Derin y Volkan en su consulta del hospital. Previamente, la joven intentó por todos los medios no acudir a la cita porque tiene miedo de que la doctora le cuenta todo a su marido. Derin le dice a su asistente que la llame y que diga que Zeynep no para de llorar con el objetivo de volver a casa y anular la cita con la doctora, pero el plan no le sale cómo esperaba.

Volkan insiste en que después irán a ver la pequeña, pero que ahora tienen que ir al médico para comprobar que el bebé que esperan está bien. Allí, ¿la doctora le seguirá el juego a Derin, tras sus amenazas, o le confesará a Volkan la verdad y le dirá que la joven ha perdido al bebé? Como recordarás, anteriormente, Derin sufrió un aborto y amenazó a Derya con que hará que pierda su trabajo si alguien se entera. ¿La doctora le confesará toda la verdad o le seguirá guardando el secreto?