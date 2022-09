El pasado domingo 18 de septiembre se estrenó un nuevo episodio de la telenovela “Infiel” desde la señal de Antena 3. Así, titulada en Turquía como “Sadakatsiz”, la producción protagonizada por Cansu Dere (Asya Yılmaz) y Caner Cindoruk (Volkan Arslan) se sigue posicionando como una de las favoritas por parte del público español.

Durante esta entrega de la ficción, pudimos ver las consecuencias de lo ocurrido en capítulos anteriores. De esta manera, descubrimos qué fue lo que decidieron Derin y Ali al saber que Asya y Volkan se besaron como parte del plan de la doctora y muchos otros sucesos más.

A continuación, conoce 5 cosas que pasaron el domingo 18 de septiembre del 2022 en la telenovela turca “Infiel”, durante el capítulo 55 transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “INFIEL” EL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE?

1. Derin ignora el acercamiento entre Asya y Volkan

Luego de enterarse de que Asya y Volkan se besaron, Derin opta por no enfrentar a su pareja al respecto. Para la joven, hacerlo significaría acabar con su matrimonio, que es lo que querría la doctora.

Onur, entonces, le explica que lo mejor sería alejarse de una relación como esa. Sin embargo, la muchacha ya tomó una decisión. Por eso, al llegar a casa, se muestra feliz de que su esposo se muestre interesado en pasar más tiempo con ella.

2. Ali se enfrenta a Volkan

Al ser testigo del beso entre sus padres, Ali decide que es momento de conversar con Volkan. De esta manera, le revela a su papá que se encuentra muy confundido y el hombre le indica que estos sucesos se dieron porque no pudo olvidar a Asya.

Tras escucharlo, el joven le reclama por engañar Derin, así como por usarlo para acercarse a su madre. Finalmente, le deja claro que no quiere ser como él cuando sea grande, pues está muy decepcionado.

3. Asya le dice a Volkan que Derin es una amenaza

En estas circunstancias, el plan de Asya sigue su curso. Así, le pide a Volkan que se quede a dormir en su casa, en la habitación de Ali. Su excusa es que Derin puede sentirse amenazada y atentar contra ella, su hijo y él mismo.

El hombre no cree que su esposa sea capaz de esto. No obstante, la doctora ya cumplió parte de su objetivo: sembrar dudas en la cabeza de su ex.

4. Nil y su pedido a Ceren

Con el fin de defender su relación con Nil, Selçuk visita a Ceren para pedirle que no vuelva a molestar nunca más a su esposa. En ese sentido, también le solicita que deje de lado la opinión de Derin, ya que solo empeora una situación difícil para todos.

En medio de la discusión, el joven le revela que nunca se habría casado con ella, lo que hace que Ceren quede afectada y caiga en el suelo. Enseguida, el muchacho también se enfrenta a la pareja de Volkan y le exige que no se vuelva a interponer en su matrimonio.

5. Derin contra Asya y Ali

Finalmente, luego de mucho esfuerzo por disimular lo que sabe sobre Asya y Volkan, Derin no puede más y ataca a la doctora delante de todos. Así, la madre de Ali consigue que las personas a su alrededor se convenzan de que las amenazas de la joven son reales.

Por otro lado, Derin también se entera de que su esposo ha comprado una casa a nombre de su hijo. Entonces, totalmente alterada, va a buscar a Asya, quien está con Ali, y los obliga a bajar del auto.

Más tarde, Volkan llega al lugar y se da cuenta de que Asya y Ali han desparecido. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Derin tiene que ver con esto? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

ASÍ PUEDES VER “INFIEL” EN ESPAÑA

Actualmente, la telenovela turca “Infiel” se emite en España a través de la señal de Antena 3. Los capítulos se estrenan los domingos y en el horario de las 22:10 horas.

La exitosa producción, además, puede verse de manera online y en directo en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, donde están todos los episodios aparecidos en la pantalla chica y adelantos exclusivos solo para los suscriptores.