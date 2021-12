¿Qué pasó en “Infiel”? La telenovela turca “Sadakatsiz” sigue siendo uno de los programas más vistos del fin de semana en la pantalla chica. La ficción es protagonizada por Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, en los personajes de Asya, Volkan y Derin, respectivamente. El tridente ha entregando una serie de inquietantes y emocionantes escenas, como la que se ha visto en el más reciente episodio 15 de “Traicionada” el domingo 12 de diciembre.

El drama otomano es una de las adaptaciones de la celebrada serie británica “Doctor Foster”, que apareció a través de BBC Televisión y que fue creada por Mike Barlett en 2015. Ahora, la historia ha ganado una nueva dimensión con el estilo de las novelas turcas.

Esta versión apareció por primera vez el 7 de octubre de 2020 en el Kanal D y, desde entonces, se ha ganado la preferencia del público. Además, casi de inmediato, empezó a llegar a otras partes del mundo, en países como España y Chile.

El éxito de “Infiel”, además, le ha valido una renovación de la historia. De esta manera, la temporada 2 se encuentra, en Turquía, emitiéndose desde el 29 de setiembre de 2021. Su temporada 1 estuvo conformada por 31 capítulos de 120 minutos cada uno en su emisión original.

Cansu Dere como Asya, la protagonista de "Infiel". (Foto: Medyapım)

5 MOMENTOS CLAVES DEL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “INFIEL”

5. SELÇUK HOSPITALIZADO TRAS CAÍDA

En el más reciente capítulo de “Infiel”, emitido en Antena 3 el domingo 12 de diciembre, Selçuk cayó de un edificio en construcción. Fue llevado a un hospital en una ambulancia, con un pronóstico reservado. Sin embargo, tras estar varias horas inconsciente, despertó y se dio cuenta de que Nil lo cuida al sentirse culpable por lo que sucedió. Selçuk le agradeció y le dijo que no quería hacerle daño cuando la persiguió, sino pedirle una explicación por mentirle de nuevo.

4. LA MADRE DE SELÇUK

Luego, se vio cómo Selçuk es dado de alta y Nil lo iba a llevar a su casa. Cuando están por dejar la clínica, aparece Hicran, la madre de Selçuk. Ella trata de acercarse y abrazarle, pero el joven le exige que se vaya, asegurándole que ya no es su hijo desde que lo abandonó por irse con su amante y nunca más interesarse por su bienestar.

Selçuk y Nil en una escena de "Infiel". (Foto: Medyapim)

3. ASYA CONOCE LA VERDAD SOBRE ALI

Turgay le cuenta a Asya sobre lo que está pasando con Ali. El psicólogo le dice que su hijo es cleptómano y eso puede ser consecuencia del estrés que le generó el divorcio con Volkan. Le aconseja que regrese todas las cosas que el adolescente robó en el colegio, que estaban escondidas en una caja de su habitación. La doctora así lo hace, junto a Volkan y Derin. En la escuela, hace la entrega de los objetos y explica lo sucedido a la profesora, que no podía creer que Alí fuera el “ladrón”.

2. ALÍ ES HUMILLADO EN SU AULA

Demir, sin ser visto, escuchó cuando la madre de Ali explicaba a la profesora los problemas de su hijo. De inmediato, revela ante toda su clase que el pequeño Arslan es quien ha hurtado los objetos. El joven, al verse acorralado, trata escapar una vez más del colegio, pero sus padres lo detienen a tiempo. Ali, furioso y dolido, culpa a su madre de lo que ha ocurrido y de haberlo delado.

1. DERIN HACE SU JUGADA

Al decide pasar la noche en la casa de su padre, Volkan, al sentirse traicionado por su propia madre. Esta situación es aprovechada por Derin, quien busca convencer a su hijastro de que lo mejor es que vaya a vivir con ellos en lugar de estar con Asya. Al día siguiente, ambos se presentan en casa de la doctora, triunfantes, para recoger la ropa del menor.

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021

¿CUÁL ES LA OTRA PROFESIÓN DE CANSU DERE, PROTAGONISTA DE “INFIEL”?

Además de ser una reconocida actriz de la televisión turca, Cansu Dere estudió Arqueología. En sus inicios, la artista decidió inclinarse por esta profesión, pero su vida tomó un rumbo diferente.

Si bien ahora Cansu está completamente centrada en su carrera como actriz, no siempre tuvo tan claro hacia dónde quería ir. La histrión, de familia de origen griego, nació en Ankara en 1980 y se matriculó en la carrera de Arqueología en la Universidad de Estambul.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.

