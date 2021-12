¿Qué pasó en “Infiel”? La telenovela turca “Sadakatsiz” se viene ganando la preferencia del público durante los fines de semana y una muestra de esto ha sido el capítulo 16 que se vio en la pantalla chica. La historia de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) tomó un nuevo rumbo, sobre todo por la conducta de Alí (Alp Akar), su hijo en común. Así se ha mostrado en su nuevo episodio estrenado el domingo 19 de diciembre.

El drama turco está basado en “Doctor Foster”, la serie británica creada por Mike Bartlett, aparecida en 2015 por la BBC Televisión. La adaptación ha sido bien recibida no solo en Turquía sino que también ha nivel internacional.

Una de las primeras señales de que la serie de televisión ha sido un éxito es la renovación de la historia por una temporada 2, superando los 31 capítulos que tuvo la temporada 1 entre el 7 de octubre de 2020 y el 2 de junio de 2021.

“Infiel”, de esta manera, sigue sorprendiendo al público, durante los fines de semana, con el desarrollo de la historia que empezó con la venganza de Asya por la traición de su esposo Volkan y que, en la actualidad, ha dado varios giros impactantes.

Asya y Volkan en una escena de la temporada 1 de "Infiel". (Foto: Medyapim)

5 CLAVES QUE SUCEDIERON EN “INFIEL” EN SU ÚLTIMO CAPÍTULO

5. LAS INTENCIONES DE DERIN

En el capítulo 16 de “Infiel”, emitido el domingo 19 de diciembre por Antena 3 de España, se vio cómo Derin buscó animar a Alí con la idea de organizar una reunión con sus amigos. Para que no se sienta solo, le dice a su esposo. Sin embargo, la idea no le agrada a Volkan y el exige que no se tome las facultades que, en realidad, le pertenecen a Asya.

Derin busca acercarse más a Alí y así dejar sola a Asya. (Foto: Medyapim)

4. LA REAPARICIÓN DE SELÇUK

Mientras que Selçuk visitó a Asya para disculparse por todo el daño que le ha hecho y le agradece de que lo ayudara, sobre todo por las heridas que tenía. Luego, la doctora tendrá una desagradable noticia cuando se entere de que Türgay se reunió con Haluk para hablar sobre ella y Volkan.

3. ALÍ SE METE EN MÁS PROBLEMAS

Por otro lado, Alí sigue sumando más problemas y su situación en el colegio se verá más que comprometido. Su compañero Ömer lo llamó ladrón en el gimnasio y el hijo de Volkan y Asya reaccionó de la peor manera: atacándolo a golpes. Sus padres lo llevaron después para que se disculpe con el herido, en el hospital, pero los progenitores del afectado están decididos en que Alí debe ser expulsado.

Alí está cada vez más violento en "Infiel". (Foto: Medyapim)

2. EL ACIERTO DE DERIN

Sin embargo, Alí encuentra una solución de la persona menos pensada. Porque Derin es quien termina convenciendo a los padres de Ömer que no hundan más a Alí. Ella conoce a la pareja de esposos desde hace años, sobre todo porque son amigos de su familia. Entonces, el problema no llega a mayores para el joven.

Derin y Volkan, una pareja con desencuentros cada vez más notorios. (Foto: Medyapim)

1. LA DECISIÓN DE ASYA

Ante esto, Asya ve cómo Alí se va junto a Derin y Volkan. La doctora infiere que no hay mayor muestra de que su hijo no lo necesita. Por ello, tendrá como decisión el dejar Estambul por una oferta de trabajo. Alí era el único motivo que no le permitía dar ese paso y ahora parece que sí lo hará.

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.

FOTOS DE CANSU DERE EN INSTAGRAM