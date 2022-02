¿Dónde está Derin? La rubia ha desaparecido y se teme lo peor, pero hay pistas que empiezan a limpiar el camino a Volkan y Asya para demostrar su inocencia. Entérate qué pasará en el capítulo 25 de la telenovela turca “Infiel”, que se emitirá este domingo 20 de febrero por la señal de Antena 3.

La expectativa de los seguidores de “Sadakatsiz” (en su idioma original) está a mil. Y es que el melodrama se ha convertido en una de las producciones turcas favoritas del público en España, que se conectan cada domingo en la noche para seguir la historia de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk), los protagonistas que se han sabido ganarse el respeto y aplauso de la audiencia con su gran trabajo.

En el capítulo 24, la máxima tensión llegó cuando las autoridades creen haber dado con el paradero de Derin, pero se teme que esta estaría sin vida. ¿Será ella?¿Qué pasará con Volkan, si Derin escribió cosas en su diario para perjudicarlo? ¿Qué se viene esta semana? Aquí te lo contamos.

¿CUÁLES SON LOS CINCO MOMENTOS QUE PASARÁN EN EL CAPÍTULO 25 DE “INFIEL”?

A continuación, los momentos más impactantes que ocurrirán este domingo 20 de febrero en el capítulo 25 de “Sadakatsiz”, que emitirá Antena3.

1. Derya a tope

Derya no puede con tanta responsabilidad que le acarrea ser médico en jefe, pues además siente que le ha “quitado” el puesto a Asya, en un complejo momento para esta. Por la noche, para relajarse, sale a tomar unos tragos con Turgay, pero malinterpreta la situación lo besa al momento de despedirse. Su compañero de trabajo la lleva a casa y se queda a cuidarla. Al día siguiente, le tiene el desayuno listo.

2. Melih investiga

A Melih no le cuadra la hipótesis de que Asya o Volkan sean los responsables de la desaparición de su Derin, por lo que, haciendo uso de su placa de policía, se pone a investigar por su cuenta para esclarecer que ha pasado. Bahar le agradece al recién llegado el apoyo que le está dando a sus dos amigos, mientras toman un café en casa de Asya. La amistad entre los dos se hace más cercana.

3. Volkan regresa a su casa

Ahora que la policía terminó con el registro de su casa, Volkan piensa regresar con Zeynep, pero Gönul descubre las intenciones de su yerno y le pide que no lo haga. Le dice que su nieto es lo único que la mantiene con vida y sustituye la ausencia de Derin.

4. Derin la culpable de los videos

Arslan recibe una llamada de Selçukl, quien le pide que se encuentren en un barrio que está algo alejado de su casa. El joven, al parecer, ha encontrado una pista que les serviría para averiguar qué hizo Derin antes de su desaparición. Las pesquisas los llevan hasta Burak, quien confiesa que, a pedido de Derin, manipuló el video de Volkan y Asya que lo suba a las redes sociales. Añade que la persona que los contacto fue Didem, la trabajadora de su negocio de joyas. Los investigadores del caso confirman que la desaparecida no es nada santa.

5. La premonición de Cavidan

Volkan y la familia de Derin acuden desesperados hacia un lago, donde la policía halló un cadáver y cree que se trata de la joven. El momento trae al recuerdo la premonición de Cavidan, quien se atrevió a decirle a Gönul Güçlü que “a Derin ya no ocurrir nada peor … no me extrañaría que ocurriera un crimen pasional”. ¿Será este el destino final de Derin?

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

Asya (Cansu Dere) es una doctora exitosa. Su esposo Volkan (Caner Cindoruk) es un esposo maravilloso y un estupendo padre para su hijo Ali (Alp Akar). La familia nuclear de tres siempre ha vivido una vida llena de paz y felicidad.

Asya confía mucho en su marido. Sin embargo, ella sospecha que él es infiel cuando descubre un mechón de cabello rubio en la bufanda de Volkan. Descubre que su esposo tiene una relación amorosa con otra mujer más joven, Derin Güçlü (Melis Sezen), desde hace algunos años y que además la ha dejado embarazada. La doctora hace todo lo posible para deshacerse de esta situación, pero no puede evitar el mal sentimiento en su corazón. Ella deberá elegir entre salvar su matrimonio o vengarse de su marido.

¿POR QUÉ MULTARON A “INFIEL” EN TURQUÍA?

El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía, conocido con las siglas RTÜK, decidió colocar una significativa multa al programa por herir sensibilidades. Lo que alega el consejo es que “Infiel” muestra las relaciones extramatrimoniales como algo normal; que para ellos se traduce como un mal ejemplo para la sociedad.

RTÜK considera que el tema tratado por la serie puede afectar negativamente a los jóvenes y a los niños, dando malos ejemplos. Aunque en el país otomano está aumentando la conciencia en lo que refiere a la igualdad de género, continúa elevado el nivel de machismo; por lo que es mal visto que una mujer pu