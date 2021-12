¿Cómo ver “Infiel” en Turquía? La telenovela turca “Sadakatsiz” estrena su capítulo 43 en su tierra natal, una nueva entrega que muchos seguidores en todo el mundo están siguiendo cada semana. La serie, protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, se ha consolidado como uno de los programas más emocionantes y populares de la pantalla chica, por lo que su aparición semanal es un acontecimiento en la parrilla televisiva.

El drama turco se ha ganado un lugar entre las producciones que han triunfado no solo en su país, sino que a nivel internacional. La historia, sin embargo, tiene su origen en una ficción extranjera: la serie británica “Doctor Foster”.

Esta producción televisiva, creada por Mike Bartlett, apareció en 2015 a través de BBC Televisión. Ahora ha llegado en una nueva versión que ha causado polémica en Turquía, así como intentos de censura, que no han podido frenar el éxito de la novela.

De esta manera, la temporada 1 de la telenovela alcanzó 31 capítulos desde el 7 de octubre de 2020, su debut, y viene estrenando los nuevos episodios de la temporada 2 desde el 29 de setiembre, en su emisión original en Turquía.

¿CÓMO VER EL NUEVO CAPÍTULO DE “INFIEL” EN ESPAÑOL Y EN QUÉ HORARIO?

La telenovela turca “Infiel” se emite en Turquía por la señal de Kanal D, todos los miércoles, en el horario de las 8:00 pm (hora local). De esta manera, “Sadakatsiz”, nombre original de la ficción otomana, estrenará el miércoles 15 de diciembre el capítulo número 43 de la serie, que se encuentra en un punto clave de la trama.

El público, sin embargo, deberá esperar unos meses para ver el capítulo 43 de “Traicionada” en español, cuando llegue a Antena 3, el canal con los derechos de transmisión de la novela otomana. Por ahora, solo se podrá disfrutar en Turquía a través de Kanal D. Aunque los avances de los episodios se encuentran disponibles en YouTube.

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.

¿CUÁL ES LA OTRA PROFESIÓN DE CANSU DERE, PROTAGONISTA DE “INFIEL”?

Además de ser una reconocida actriz de la televisión turca, Cansu Dere estudió Arqueología. En sus inicios, la artista decidió inclinarse por esta profesión, pero su vida tomó un rumbo diferente.

Si bien ahora Cansu está completamente centrada en su carrera como actriz, no siempre tuvo tan claro hacia dónde quería ir. La histrión, de familia de origen griego, nació en Ankara en 1980 y se matriculó en la carrera de Arqueología en la Universidad de Estambul.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.

¿QUÉ PIENSA CANSU DERE DE LA CENSURA EN LAS TELENOVELAS TURCAS?

La protagonista de la telenovela “Infiel”, Cansu Dere se pronunció respecto a este tipo de situaciones que se ha vuelto normal en su país debido a que existen leyes las cuales han sido establecidas para respetarse.

Durante su paso por España, la famosa actriz dio una entrevista a algunos medios de comunicación y se le consultó sobre este tema.

“La censura siempre limita, en cualquier campo, ya sea tu trabajo o tu vida normal. Hay una limitación en nuestro trabajo, obviamente. Hay normas que tenemos que cumplir por el país en el que estamos viviendo. No es muy bueno tener tantas limitaciones, pero tenemos que cumplir”, expresó Cansu Dere en una rueda de prensa.

Pero esto solamente, según reveló la actriz, sucede con las producciones de los canales estatales, algo que no ocurre con los canales de pago.

Más allá del tema en el que gira la telenovela “Infiel” que es la infidelidad de Volkan hacia Asya, la actriz señaló que los mensajes que se pueden observar en las producciones turcas pueden ayudar a más personas a salir de la situación en la que se encuentran si es que están atravesando en un caso similar.

“Hay muchas mujeres que están sufriendo infidelidades en su vida real. A través de mi último trabajo (Infiel) una mujer que ha sufrido infidelidad puede imaginar cómo puede luchar en la sociedad y cómo puede conseguir lo que se merece. La lucha de Asya inspira a muchas mujeres en la sociedad turca”, aseguró.