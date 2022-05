Cansu Dere interpretó a Asya en la telenovela “Infiel”, ella era una doctora que estuvo casada con el arquitecto Volkan y que luego sería víctima de una infidelidad, hecho que le cambió su vida para siempre. A pesar de ello, este personaje supo salir adelante y tuvo que lidiar con la insistencia de su ex esposo de querer regresar con ella. Esto despertó la curiosidad de muchos de saber qué haría la actriz si estuviera en una situación similar.

La telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) se ha convertido en la favorita del público gracias al gran profesionalismo de reconocidos actores como Cansu Dere y Caner Cindoruk en los papeles principales de Asya y Volkan. Pero también aparece Melis Sezen quien interpreta a Derin.

Precisamente, en “Infiel” se puede ver la historia de Asya y Volkan quienes viven un matrimonio feliz pero luego se verá afectado por la llegada de Derin que conquista al arquitecto destruyendo así la relación de muchos años.

Asya y Volkan en una de las escenas de la telenovela "Infiel" (Foto:Med Yapim)

Asya se convirtió en uno de los personajes favoritos del público debido a su gran decisión de alejarse de su esposo tras enterarse de la infidelidad. Sin embargo, su tranquilidad se verá afectada cuando el arquitecto lucha en todo momento por volver con ella generando lo que se conoce comúnmente como una relación tóxica.

Es por ello que la propia actriz Cansu Dere se pronunció sobre qué haría si estuviera en la situación de Asya.

Cansu Dere también ha protagonizado las telenovelas "Sila" y "Madre", además de "Infiel" (Foto: Cansu Dere/Instagram)

¿QUÉ HARÍA CANSU DERE SI ESTUVIERA EN EL LUGAR DE ASYA?

La telenovela turca “Infiel” ha logrado cruzar fronteras y llegar a varios países como Estados Unidos, España, Argentina, Chile, entre otros.

El gran éxito obtenido por esta importante producción se debe a la historia que se relata y al trabajo de los actores al momento de interpretar a sus personajes. En el caso de Cansu Dere, su personaje es uno de los más queridos por el público debido a que sufre mucho con la traición de su esposo.

Cansu Dere se ha ganado el cariño del público de varios países (Foto: Cansu Dere/Instagram)

Sin embargo, la artista turca confesó en entrevista con la revista Elle qué es lo que haría si estuviera en el lugar de Asya.

“(Yo) no estaría en el lugar de Asya, no estaría. Porque si una persona tiene un hijo o no, afecta las decisiones que toma. Determina su comportamiento. Entonces, nuestras reacciones a los eventos y las acciones que tomamos serían completamente diferentes”, expresó a Elle.

Cansu Dere recordó que en la telenovela “Infiel” existen relaciones tóxicas y también hay personajes que no pueden deshacerse de estas relaciones. “Los sentimientos y comportamientos obsesivos no existen en el amor. El amor es una cosa hermosa”, sentenció.

Cansu Dere fue elegida como portada de la revista Elle (Foto: Cansu Dere/Instagram)

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.