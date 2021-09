“Infiel”, la telenovela turca que acaba de estrenar su primera temporada en Antena 3 llegó con gran éxito a la parrilla de programación de la cadena televisiva española, al punto que se proyecta como el nuevo fenómeno que llenará el vacío que deja “Mi hija” en la señal. Y por lo que sucedió con los dos primeros episodios del melodrama otomano va por buen camino.

La historia de “Sadakatsiz” (título original) es una adaptación del conocido programa de BBC One: “Doctor Foster”, que tiene como protagonista a Suranne Jones y fue emitido en el mismo canal televisivo durante el 2018. Como se recuerda, el drama constaba de 10 episodios divididos en dos temporadas.

“Infiel” cuenta, hasta setiembre de 2021, con un total de 31 episodios en su primera temporada. En tando, en su país natal estrenará el 22 de septiembre su temporada 2; y aunque ha tenido gran acogida del público, aún no se ha confirmado su la producción televisiva tendrá una temporada 3. En España, mientras tanto, Antena 3 ha decidido colocarlo justo antes de “Mi hija”, hasta que esta llegue a su final. La estrategia, de hecho, ha funcionado, pues en su estreno contó con una audiencia promedio de 2,3 millones de televidentes, convirtiéndola en una de las series extranjeras con mejor debut desde 2020.

El nuevo episodio de la telenovela turca “Infiel” se emitirá en España este domingo 19 de septiembre a las 22:10 horas por Antena 3 (Foto: Medyapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INFIEL” DE ESTE FIN DE SEMANA?

El nuevo episodio de la telenovela turca “Infiel” se emitirá en España este domingo 19 de septiembre a las 22:10 horas por Antena 3. El capítulo también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Por ahora, este será el horario oficial de “Sadakatsiz”, de acuerdo a la programación actualizada del medio de comunicación. Si bien los domingos es el día que el canal español eligió para buscar enganchar a la historia basada en “Doctor Foster”, no se descarta que, en el futuro, Antena 3 haga cambios en el horario; sobre todo, ante el aumento de la audiencia.

¿QUÉ PASARÁ EN EL NUEVO EPISOIDO DE “INFIEL”?

En el capítulo anterior, Volkan celebra su cumpleaños y en la reunión Asya da un discurso en honor a su marido; sin embargo, tras terminar de dar sus palabras, al momento de la entrega de regalos, se percata cómo él tiene un pequeño gesto con Derin, su amante. Además, ha encontrado en el celular de su marido una fotografía con ella. Consciente de ello, se sienta en su mesa y entablan su primera conversación a sabiendas de la verdad.

Asya se percata cómo él tiene un pequeño gesto con Derin, su amante. (Foto: Medyapım)

Después de la fiesta, Asya y Volkan tienen conversación. La mujer ha querido hacerle una pregunta desde hace algún tiempo y ha aprovechado que su hijo Ali no está en casa para animarse a hacerlo. Ella sabe que él la engañaba con Derin, pero quiere escucharla de su propia boca. “No quiero que me digas otra cosa que no sea la verdad”, le dice a su marido. Sin embargo, él lo negará todo. Y aunque ella acepta la respuesta, no cree en sus palabras.

En otro momento, Asya recibe a Serya en su casa y también le hace frente. La mujer le hace saber que ha descubierto toda la verdad. “Creía que eras mi amiga, te he tratado como una hermana”, le confiesa entre lágrimas. La doctora le pide perdón, pero el dolor ya está hecho. Aun así, Serya le dice que cuando descubrió a Volkan, este le prometió que dejaría a Derin.

La relación de Volkan y Derin es de tres años y Asya recién lo descubre. Sin embargo, eso no será todo, pues la joven está embarazada de su marido y le ha exigido que termine con su matrimonio para poder vivir la vida con la que siempre han soñado. Tras ello, la protagonista está decidida a echar a Volkan de su casa, por ello prepara las maletas con su ropa y hasta destroza alguna de sus prendas. ¿Cuál será la reacción de Volkan? ¿Finalmente, se decidirá entre Asya y Derin? ¿Qué pasará con Serya? Lo descubriremos en el próximo capítulo.