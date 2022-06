¿Qué pasó en el capítulo 9 de “Infiel”? La madre de Volkan ha fallecido, y el arquitecto está destrozado, pero aun así no deja de seguir con su doble vida. Asya por su parte, intentar poner en pausa el proceso de divorcio, pero todo cambia cuando ve a su esposo besándose con su Derin.

En el capítulo anterior de “Sadakatsiz” (título original de la telenovela turca) que viene transmitiendo Telemundo todas las noches, Nil y Asya maquinan un plan para tener vigilado a Volkan y conseguir las pruebas de su infidelidad y poder divorciarse. Por eso, la joven se muda a un piso arriba del departamento que el arquitecto y su amante tienen.

Nil consigue entrar a la joven fingiendo que es su nueva vecina y que, al igual que ella está esperando un hijo. Se ha ganado la confianza de Derin, pero esta última, aunque no sospechada nada, no dice nada más sobre su relación con Volkan. ¿Qué hará Asya con los datos que recibió? ¿Cuál será su siguiente paso?

Asya, Alí y Volkan juntos ante una tragedia (Foto: Medyapim)

DERIN ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Parte del plan de Asya está acabar con Derin, por eso aprovecha la oportunidad para revelarle a su padre que la joven tiene novio. Haluk, por supuesto, no sabe nada. Luego de enterarse, sin embargo, va a casa y le exige a su hija que le cuente la verdad. Él sabe que tiene novio, y que todo este tiempo le ha estado ocultando. Aunque su madre sí sabía, la joven había tratado de restarle importancia a esa relación.

Por otro lado, Derin descubre que su madre no fue quien le dijo a su padre que tiene novio; pero Haluk no piensa decirle cómo se enteró; no obstante, le pide a su hija que lo presente lo más pronto posible. Ella deberá tomar una decisión: llevar a Volkan ante sus padres o, de lo contrario, olvidarse de él para siempre. ¿Qué hará Derin al respecto? ¿Cómo reaccionará Haluk cuando desubra que el novio de su hija es un hombre casado? ¿Qué pasará cuando se descubra su embarazo?

Los padres de Derin descubrieron que tiene novio; aunque todavía no saben que es Volkan, le exigen que los presente (Foto: Medyapim)

UN MOMENTO EN FAMILIA

Volkan, ignorando que su esposa sabe toda la verdad, decide organizar un paseo familia. Él, Asya y Alí se van a la playa a pasar el día. Mientras el arquitecto y su hijo se divierten jugando, la doctora está pensativa, viendo con preocupación las consecuencias que traerá divorciarse de su esposo. Sin embargo, no piensa dar marcha atrás.

Tras el día en familia, y al llegar a casa Bahar le escribe a Volkan. Ella ya sabe que Asya descubrió la doble vida de su amigo, pues Derya le contó todos los detalles. Por eso la mujer quiere contarle toda la verdad. Pero cuando está a punto de hacerlo llega Mert a interrumpirlos. Finalmente, cambian de tema y el asunto queda allí.

UN NUEVO PROBLEMA PARA ASYA

Volkan vuelve a mentir y le dice a Asya que irá al trabajo. Pasará toda la noche allí. La doctora sabe que le está mintiendo, por eso le escribe a Nil para que lo siga. Cuando logra hacerlo, aparece Selçuk a interrumpir a su exnovia en su misión. No solo eso, sino que decide seguirla, poniendo en peligro el plan. La joven mesera no puede hacer nada y ambos terminan en la casa de Volkan y Derin, fingiendo ser pareja. ¿Qué pasará ahora? ¿Selçuk será un problema más para la protagonista? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Infiel”?