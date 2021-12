No dejes de ver el próximo capítulo de “Infiel”. La telenovela turca tendrá momentos de mucha emoción y tensión, donde Asya se enfrenta a Derin y Volkan pierde la paciencia con Alí. Entérate en esta nota qué más sucederá en el capítulo 17 de “Sadakatsiz” (nombre original en turco).

La ficción es protagonizada por Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, en los personajes de Asya, Volkan y Derin, respectivamente. Esta versión apareció por primera vez el 7 de octubre de 2020 en el Kanal D y, desde entonces, se ha ganado la preferencia del público. Además, casi de inmediato, empezó a llegar a otras partes del mundo, en países como España y Chile, donde goza de mucha popularidad.

¿CUÁLES SON LAS 5 COSAS QUE PASARÁN ESTE DOMINGO 26 DE DICIEMBRE EN “INFIEL”?

Estas son las cinco cosas que pasarán esta semana en el próximo capítulo de “infiel”:

1. SELÇUK CUENTA SU DURA NIÑEZ

Selçuk se encuentra de nuevo con su madre, pero e nuevo la rechaza. No la perdona y le deja claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación entre ambos porque lo abandonó cuando era niño: “Me abandonaste con una mujer que me hijo la vida imposible”. Le cuenta la dura infancia que vivió por su culpa, mientras ella disfrutaba viajando por el mundo con su amante de turno. Resulta que la señora que lo crió, le pegaba casi a diario y le echó a la calle solo con diez años. Eso marcó su carácter despiadado y agresivo.

2. DERIN CANSADA DE ALÍ

Derin está cansada de la actitud rebelde de Alí y cree que fue un error dejar que viniera a vivir con ellos. Solo quiere que esté a su lado para hacerle daño a Asya. Verla sufrir la hace feliz. Así pues, la joven habla con su marido y le propone enviar al adolescente interno al extranjero, pero el arquitecto se niega.

3. VOLKAN REGRESA A SU EXCASA

Luego de enterarse que Asya abandonó la ciudad, Volkan va a escondidas a la vivienda y llega hasta su antigua habitación. Allí, en soledad, abraza una foto de Asya y Ali y rompe a llorar. Bahar, que ve la luz del hogar encendida, llega hasta la estancia y se encuentra con Arslan. Le aconseja que se vaya.

4. ASYA REGRESA Y SE ENFRENTA A DERIN

Asya, después de dos días de pensar la situación, decide regresar a Tekirdag. La doctora hace que al caer la noche Derin acuda a verla y frente a frente, le advierte que tenga cuidado con su marido, pues ya son varias las veces que se ha colado en su casa cuando ella no estaba. “Parece que extraña nuestra habitación y quizá también a mi”, dice la doctora, mientras muestra un video de entrando por la puerta con su llave. Derin finge que no le importa, pero está furiosa.

5. ALÍ VUELVE CON SU MADRE

Derin, molesta porque Volkan vuelve a su excasa a escondida, paga su enfado con Ali, quien ya sabe que lo quiere mandar al extranjero. Volkan para la discusión y se pone de parte de su mujer luego de darle una bofetada al chico. Arslan se marcha de la casa, arrepentido por lo que ha hecho, al mismo tiempo que Ali llama a su madre llorando y le pide que le rescate del infierno que está viviendo. Asya se presenta en el lugar y ante la furiosa mirada de Derin, que ha perdido la batalla. Alí se reconcilia con su madre.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “INFIEL”?

La serie turca “Infiel” cuenta, hasta setiembre de 2021, con un total de 31 episodios en su primera temporada. Cada capítulo tiene una duración de 120 minutos.

Cabe señalar que, en su país natal, “Infiel” estrenó su segunda temporada el 22 de septiembre. Y, aunque ha tenido gran acogida del público, aún no se ha confirmado si la producción televisiva tendrá una temporada 3.

¿CUÁNDO TERMINARÁ “INFIEL” EN ESPAÑA?

"Infiel" cuenta con 31 episodios en su primera temporada con una duración de 120 minutos por episodio. La telenovela turca es una de las más exitosas de los últimos años gracias a su gran historia y talentosos protagonistas Cansu Dere y Caner Cindoruk.

El drama se estrenó en España el pasado 5 de septiembre por Antena 3 y ya se han emitido nueve capítulos, por lo que, si la periodicidad sigue siendo semanal, el final de “Infiel” se emitirá en la última semana de marzo de 2022.

¿DE QUÉ TRATA INFIEL?

La historia del melodrama gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo Ali (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, el matrimonio se disuelve. Volkan, sin embargo, a pesar de que ya decidió rehacer su vida con su amante, no quiere dejar del todo a la doctora.