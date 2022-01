Desde que descubrió la infidelidad de su marido, Asya vive un verdadero calvario, y más ahora que Volkan la atormenta casi a diario con querer volver con ella. La doctora no solo tiene que lidiar con las cosas de su ex pareja, sino también con su nueva mujer, Derin. Todo esto no le ha permitido a la protagonista de “Infiel” a rehacer su vida.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar en “Sadakatsiz” (título original de la telenovela turca). Y es que un nuevo personaje llega a la vida de Asya y podría hacerle olvidar todos sus problemas. Se trata de Sinan Taşkıran, el hombre es un viejo conocido de la doctora y llega de sorpresa a su consulta.

En el último capítulo de “Infiel” los fans de la historia vieron cómo le cambió la cara a Asya cuando escucho el nombre de Sinan Taşkıran, una expresión que decía mucho sobre la ilusión que le haría ver de nuevo a este hombre al que conoce del pasado. ¿Pero quién es este nuevo personaje?

Sinan invita a cenar a Asya y le invita a pasar un fin de semana en Estambul (Foto: Medyapim)

QUIÉN ES SINAN TAŞKIRAN

Sinan Taşkıran ha llegado a la vida de Asya como un soplo de esperanza, quien vive sumergida entra su trabajo, su hijo y las mentiras de Volkan. El hombre es un viejo conocido de la doctora y parece estar dispuesto a conquistarla.

Luego de llegar por sorpresa en su consulta, Sinan le invita a salir para charlar de todos estos años que no se vieron. Primero salen a tomar un café. Luego tienen una semana y, por último, pasan un fin de semana increíble paseando por la ciudad. Solo Sinan Taskiran fue capaz de conseguir todo esto a su regreso a la ciudad. Y Asya está muy feliz por ello.

Sinan y Asya paseando y disfrutando de una comida en Estambul (Foto: Medyapim)

Asya y Sinan viven unos momentos románticos, conversando y riendo mientras caminan por la ciudad. En la cena, el hombre le propone que se vayan juntos a pasar el fin de semana en Estambul. Ali está ahora en un campamento con el colegio, y ella tiene más libertad para irse. Si bien en el momento duda, la doctora accede a la propuesta.

Sin embargo, la ilusión se acaba cuando aparece Volkan. El hombre se ha enterado que su exmujer está saliendo con otro hombre y, cegado por los celos y la ira va a su encuentro. Cuando los encuentra en el hotel donde se están hospedando se acerca y reclama a Asya. Viendo que el arquitecto no se calmaba, Taskiran interviene y le pide que se calme, pero recibe un golpe en la cara como respuesta. Ambos se van a las manos en medio de la doctora.

Si bien la historia de Sinan Taskiran no ha sido contada aún, se espera el desarrollo de la misma en los próximos capítulos de la telenovela turca. Además, muchos se preguntan ¿De dónde conoce a Asya? ¿Y cómo es que a la doctora le hace tanta ilusión su presencia? Si quieres saber más sobre el hombre que ha devuelto la sonrisa a la protagonista, no te pierdas “Infiel” por Antena 3.