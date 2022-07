Antena 3 sigue sorprendiendo a su audiencia en España con nuevos capítulos de la telenovela turca “Infiel”. Protagonizada por Cansu Dere, Caner Cindoruk y un gran elenco de actores, la ficción conocida en Turquía como “Sadakatsiz” goza así de gran respaldo por parte del público del país europeo.

En los últimos capítulos de la producción otomana, pudimos ver lo que sucedió con Alí y todo lo que rodeó su sorprendente accidente. Si bien muchos se preguntan qué sucederá con el muchacho de la ficción y si logrará sobrevivir, el actor que lo interpreta ya había adelantado lo que le hubiera gustado que pasara con él.

A continuación, conoce el final que quería Alp Akar para Alí en la telenovela turca “Infiel”, serie que se transmite en España a través de la señal de Antena 3.

¿QUIÉN ES ALÍ EN “INFIEL”?

Alí (Alp Akar) es el hijo adolescente de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk). Nacido y criado en Tekirdağ, es muy maduro para su edad y se caracteriza por ser sensible, reflexivo y alegre.

Al inicio de la serie tiene una relación muy cercana con su padre y es uno de los más afectados por la separación entre ambos progenitores.

Alí (Alp Akar) es el hijo adolescente de Asya y Volkan "Infiel" (Foto: Medyapim)

¿QUÉ PASÓ CON ALÍ EN “INFIEL”?

En el último episodio de la telenovela “Infiel”, los espectadores pudimos ver que el personaje de Alí tuvo un impactante y lamentable accidente. El muchacho cometió el error de asegurar que sabía manejar para impresionar a Ipek y no midió las consecuencias de sus actos.

De esta manera, ambos jóvenes vivieron este terrible episodio. Aunque, a decir verdad, fue el hijo de Asya el que se llevó la peor parte. En ese sentido, mientras los espectadores conoceremos si logra sobrevivir, descubramos qué dijo el actor sobre su personaje.

Alí sufrió un accidente en "Infiel" (Foto: Medyapim)

¿QUÉ FINAL QUERÍA EL ACTOR ALP AKAR PARA SU PERSONAJE?

Durante una entrevista para “Semana” en junio de este año, el actor Alp Akar confesó que tiene algunas similitudes con su personaje y que comprende la situación a la que se enfrenta, considerando que ha tenido que atravesar momentos muy difíciles tras la separación de sus papás.

“Tiene muchos miedos sobre su futuro, igual que los niños cuyos padres se han separado. En cuanto a la agresividad que demuestra algunas veces, es producto de la adolescencia. Todos hemos pasado por esas fases de una u otra forma. Te diría que me parezco a él sobre todo en esa emotividad”, afirmó.

Además, el artista también reveló cuál es el final que deseaba para su personaje, considerando que la telenovela “Sadakatsiz” terminó su transmisión en Turquía en junio del 2022.

“Para el último episodio, me gustaría vivir una vida feliz junto a mis padres y mi hermana. No tengo ni idea de si será así o no, pero es lo que me gustaría”, afirmó el joven actor. En las siguientes entregas de la producción en España veremos qué sucede con este personaje.

¿CÓMO VER “INFIEL” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Infiel” se emite en España a través de la señal de Antena 3. Los estrenos de nuevos episodios se realizan los domingos en el horario de las 22:00 horas.

Recuerda también que puedes ver las recientes entregas de la producción de marea online y en directo desde la plataforma Atresplayer Premium. A través de este servicio podrás apreciar todos los episodios emitidos en la televisión, adelantos exclusivos y material adicional gracias a tu suscripción.