¿Qué pasó en el capítulo 5 de “Infiel”? En el episodio anterior de “Sadakatsiz” (título original) que transmite Telemundo en prime time, la protagonista de la telenovela turca, Asya, se encuentra con Derin, la joven amante de su esposo, en el hospital donde trabaja. La doctora descubre que la joven rubia está esperando un hijo de Volkan. Noticia que deja vulnerables a ambas mujeres.

Por un lado, Asya queda destrozada al saber que su esposo no solo ha llevado una doble vida, sino que ahora formará una familia con su amante. Sin embargo, la doctora decide tomar acciones al respecto. Primero quiere saber hasta dónde llega su esposo y si realmente la ama. Por otro lado, Derin, sufre con la noticia, pues cree que es solo un pasatiempo para Volkan; sobre todo, porque ni siquiera ha sido capaz de contarle la verdad a su mujer. La joven, además, no piensa seguir adelante con su embarazo.

Entre las dos está Volkan, quien se entera que Derin está embarazada y va a verla. Derya confía en que su amigo dejará a la joven y volverá con Asya y Alí; pero las cosas no suceden así. El arquitecto está enamorado de su amante y ahora que está esperando un hijo suyo no piensa dejarla sola. Pero tampoco quiere separarse de su esposa e hijo. Entonces, ¿qué hará el protagonista ante esta situación?

Volkan se decide por Derin en el capítulo 3 de "Infiel" (Foto: Medyapim)

VOLKAN ENTRE ASYA Y DERIN

Aunque Volkan se decide por Derin y el hijo que ahora espera, la joven no confía que sea una buena decisión que sigan juntos, pues él no es capaz de decírselo a su esposa. Ante ello, el arquitecto le promete que hará todo lo posible para solucionar la situación, pero no será suficiente. Más tarde, Derya se ve con su amigo para hablar al respecto.

Cuando Volkan y Derya se encuentran, la doctora le dice que debe ponerle fin a su relación con Derin, por el bien de su familia. Sin embargo, el arquitecto no sabe qué es lo que hará, lo único claro que tiene es que, si le dice la verdad a Asya, perderá a su familia; por lo que no tiene pensado decir nada. Además, también está enamorado de su joven amante. El protagonista es presionado para que deje su doble vida, pero, ¿será capaz de hacerlo?

Derin no quiere tener el hijo de Volkan, porque cree que no la ama ¿Qué hará la protagonista de “Infiel”? (Foto: Infiel / Medyapim)

LA PROMESA DE ASYA

La madre de Volkan es internada de emergencia en el hospital donde trabaja su nuera. Asya llega a verla y conversan sobre la salud de la mujer. Sin embargo, su suegra solo quiere hablar de su matrimonio. Sabe que no pasan un buen momento, pero le hace prometer a la doctora que, sea lo que sea lo que los ha llevado allí, debe luchar por salvar a su familia, que lo haga al menos por su hijo Alí.

Más tarde, cuando llega a casa, Asya encuentra a su hijo y Volkan cocinando y pasando un momento feliz. La doctora parece que está dispuesta a darle una oportunidad a su esposo y olvidar lo que pasó. La mujer cree que el arquitecto se ha decidido por ella; pero no es así. Después de un momento de pasión, Derin llama a Volkan y a escondidas conversan, pero Asya los descubre. Ahora, ¿qué decisión tomará, romperá la promesa que le hizo a su suegra?

La mañana siguiente, Asya va a buscar ayuda para empezar su divorcio, pero para que eso pase, deberá tener pruebas contundentes, por lo que el abogado le pide que siga a su esposo. La mujer no sabe qué hacer y decide irse del lugar. La doctora deberá decidir si sigue con su plan de terminar con Volkan y vengarse de él, y olvidar su infidelidad y quedarse con su familia. ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Infiel”?