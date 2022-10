Un reciente episodio de la telenovela turca “Infiel” se estrenó el 2 de octubre. Como se sabe, la producción emite nuevos capítulos todos los fines de semana en España, a través de Antena 3, y el pasado domingo no fue la excepción.

Así, tras los sucesos de anteriores entregas, en esta descubrimos qué fue lo que ocurrió con Volkan luego de haber sido apuñalado, cuáles fueron las consecuencias para Derin al ser la responsable de este incidente, así como la reacción de Asya frente a esta situación.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce 5 cosas que pasaron el domingo 2 de octubre del 2022 en el capítulo 57 de la telenovela turca “Infiel”, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “INFIEL” EL DOMINGO 2 DE OCTUBRE?

1. Asya no se separa de Volkan

Después de que Derin apuñalara a Volkan, Asya se muestra muy afectada. La doctora es consciente de que si el hombre no intervenía, era muy probable que la víctima sea ella.

Por eso, no se separa de su ex y espera que se recupere, ya que tampoco quiere que Ali crezca sin un padre. Tras la operación a la que fue sometido, le pide al hombre que luche por su vida y que no se rinda.

Asya no se separa de Volkan (Foto: Medyapim)

2. Derin se refugia en brazos de Onur

Al ser la responsable del incidente contra Volkan, Derin es detenida por la policía. Muy alterada, trata de defenderse diciendo que era Asya a quien ella quería matar. En estas circunstancias, Onur se convierte en su abogado e intenta evitar que su situación legal empeore.

Con su ayuda, la joven queda en libertad temporalmente y va a visitar a Volkan al hospital. Él le dice que está cansado de sus locuras y sus mentiras. Entonces, totalmente decepcionada por las palabras de su esposo, Derin busca refugio en brazos de Onur y se acuesta con él.

Derin se refugia en brazos de Onur (Foto: Medyapim)

3. Nil descubre que está embarazada

Luego de algunos días sintiéndose mal, Nil decide hacerse la prueba de embarazo y descubre una gran noticia: ¡Va a ser mamá! Frente a esta revelación, ella se muestra sorprendida y un poco temerosa de la reacción de su esposo Selçuk, quien espera otro bebé de su anterior relación con Ceren.

Sin embargo, más tarde, Nil le cuenta a su pareja que tendrán un hijo y él se muestra muy feliz: “Vas convertirme en padre”, le dice con emoción. Sin embargo, no se da cuenta de que Ceren está escuchándolo todo a través del teléfono.

Nil descubre que está embarazada (Foto: Medyapim)

4. Asya le revela a Volkan uno de sus secretos

Por otro lado, Asya decide revelarle a Volkan uno de sus secretos mejor guardados, tal como se lo prometió al hombre cuando estaba inconsciente.

Le confiesa, entonces, que se enteró que estaba embarazada en la época en la que descubrió que él iba a tener un bebé con Derin. Así, con el tiempo, Asya sufrió un aborto que la dejó destrozada: “Fue otras de las heridas que me hiciste”, afirmó frente al asombro de su ex.

Asya le cuenta a Volkan uno de sus secretos (Foto: Medyapim)

5. La policía busca a Volkan

Finalmente, tras oír el testimonio de Asya, Volkan se reúne con Derin y le pide el divorcio. Totalmente dolida, su esposa le suplica que no se aleje de su lado, pero el hombre le explica que está convencido de que quiere estar con la madre de su hijo mayor.

No obstante, la discusión es interrumpida por la policía: Los agentes vienen a detener a Volkan, luego de que Gönül lo acuse de haberle robado. ¿Qué pasará con este caso? Lo sabremos en las próximas entregas de la ficción turca.

La policía busca a Volkan (Foto: Medyapim)

ASÍ PUEDES VER “INFIEL” EN ESPAÑA

La telenovela turca “Infiel” se emite en España a través de la señal de Antena 3. Los capítulos se estrenan los domingos, en el horario de las 22:10 horas.

La exitosa producción, además, puede verse de manera online y en directo en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, donde están todos los episodios estrenados en la pantalla chica y adelantos exclusivos solo para los suscriptores.