La telenovela “Infiel” sigue siendo una de las producciones favoritas por el público en España. Gracias a sus transmisiones a través de Antena 3, la ficción conocida en Turquía como “Sadakatsiz” se gana continuamente el respaldo de la audiencia gracias a las sorprendentes revelaciones en la vida de sus personajes, interpretados por Cansu Dere (Asya Yılmaz), Caner Cindoruk (Volkan Arslan), Melis Sezen (Derin Güçlü) y compañía.

Así, en la última entrega de la serie de televisión, pudimos ser testigos de diversos sucesos que marcaron a nuestros protagonistas, como los esfuerzos de Asya por probar su inocencia, el enfrentamiento que tuvo con Gönül, los planes de boda de Selçuk, la confesión de Ali y la de Aras, y muchos otros hechos más.

¿Quieres saber todo lo que ocurrió? A continuación, conoce las 5 cosas más importantes que pasaron el domingo 7 de agosto durante el capítulo 49 de la telenovela turca “Infiel”, emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “INFIEL” DURANTE EL CAPÍTULO DEL 7 DE AGOSTO?

1. Asya busca probar su inocencia

Justo cuando buscaba marcharse a Londres para empezar una nueva vida al lado de Aras, Asya fue detenida y acusada de cometer una negligencia médica al recetar insulina a una persona que no lo necesitaba. Por esta razón, la familia de la víctima la denunció y no podrá salir del país hasta que todo se solucione.

De esta manera, la doctora cree que alguien está detrás de esta trampa para acabar con su carrera profesional. En ese sentido, está convencida de que esta persona manipuló los análisis de la paciente para hacerle daño y no parará hasta hallar las pruebas que demuestren su inocencia.

Asya busca probar su inocencia (Foto: Medyapım)

2. Asya enfrenta a Gönül

Gracias a la ayuda de Derya y a las sospechas de Volkan, Asya llega a la conclusión de que tenía razón: alguien manipuló los análisis y esta persona no es otra que Gönül, quien quiere que la doctora pague por no ayudar a Haluk cuando sufrió el infarto que le provocó la muerte.

Así, Asya se dirige a buscar a Gönül y la enfrenta, mostrándole una grabación donde se acusa directamente a la viuda del hombre como culpable de su deceso. Sin embargo, la mujer decide no escuchar a la doctora y le deja claro que solo quiere que sufra.

Asya enfrenta a Gönül (Foto: Medyapım)

3. Selçuk sigue pensando en casarse con Nil

Por otro lado, Selçuk está siendo presionado para casarse con Ceren. Dado que la joven está embarazada, la familia de esta le dice que deben unirse en matrimonio, sino ella no seguirá adelante con su gestación.

Sin embargo, Selçuk llega a una gran decisión tras conversar del tema con su padre Haluk: Se casará con Nil y cuidará al bebé que está en camino. Para él, ese pequeño no merece vivir en un hogar infeliz, por lo que no se casará con alguien solo por su embarazo.

Selçuk sigue pensando en casarse con Nil (Foto: Medyapım)

4. Ali se confiesa ante Ipek

Ali, por otra parte, decidió quedarse con Volkan mientras su mamá viajaba a Londres. No obstante, la convivencia con Derin no es la mejor y el muchacho decide irse. Entonces, llama a Ipek y ambos pasan el tiempo en casa de Asya. Allí, ella le cuenta que la han expulsado del colegio y que pronto deberá irse de la ciudad.

Totalmente sorprendido, Ali no lo puede creer y le pide que no se vaya, que no lo deje solo. Como se sabe, la joven fue la principal razón por la que él se quedó en Estambul. Entonces, sin nada que perder, el hijo de Asya le confiesa su amor, dejándole claro que está muy enamorado de ella.

Ali se confiesa ante Ipek (Foto: Medyapım)

5. La revelación de Aras y la venganza de Asya

Amenazada por Gönül, Ipek le cuenta a Asya que Ali la está pasando mal por culpa de Derin. De esta manera, la doctora decide suspender su viaje, pese a que todos sus problemas legales ya se habían solucionado.

Aras, entonces, trata de convencerla para que cambie de opinión. Así, hace una fuerte revelación: Él le confesó a Selçuk que su padre se tocó el corazón cuando estaba a punto de darle el infarto que acabó con su vida. Totalmente afectada, Asya cree que Haluk podría está vivo si él hubiera dicho algo. Por eso, decide no acompañarlo, pues no ve sano continuar juntos.

Finalmente, la doctora quiere vengarse de todos lo que le han hecho daño, tanto a ella como a su hijo y así lo deja claro al final del capítulo. ¿Qué sucederá con estos planes? Lo sabremos en las próximas entregas de “Infiel”.

Asya promete venganza (Foto: Medyapım)

¿CÓMO VER “INFIEL” EN ESPAÑA?

Recuerda que la telenovela turca “Infiel” se puede ver cada domingo a partir de las 22.00 horas a través de Antena 3 en España.

También puedes ver las recientes entregas de la producción desde la plataforma Atresplayer Premium. Solo necesitas de una suscripción para disfrutar de los episodios, adelantos exclusivos y material adicional de la telenovela.