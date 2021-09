La telenovela turca “Infiel” ha llegado a la parrilla televisiva como una de las grandes novedades que puede hasta superar la popularidad de anteriores ficciones como “Mujer” (“Kadin”), “Love Is in the Air” y “Mi hija” (“Kizim”). “Sadakatsiz”, como se la conoce en su idioma original, ha atrapado la atención de los televidentes con la historia de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk). De esta manera, el público se ha preguntado por qué no se emiten más episodios a la semana de la nueva producción.

El drama otomano apareció, en su emisión original, el 7 de octubre de 2020 y, desde entonces, el éxito ha sido rotundo en Turquía. De tal manera que, al poco tiempo, la ficción traspasó las fronteras y ha llegado a otros países.

¿Cuántos episodios tiene “Sadaktsiz”? La serie turca “Infiel” cuenta, hasta setiembre de 2021, con un total de 31 episodios en su primera temporada. La temporada 2 aparecerá a partir de 22 de setiembre en su tierra natal. Todavía no se sabe si la producción televisiva tendrá una temporada 3 por la gran acogida de público.

Desde el primer capítulo, la producción televisiva promete emociones fuertes por la intriga, los amores y las acciones de la protagonista contra las personas en las que ya no puede confiar por un hecho revelador que mueve toda la trama.

La serie está protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Medyapim)

¿POR QUÉ SOLO APARECE UN EPISODIO A LA SEMANA DE “INFIEL” EN ANTENA 3?

La telenovela turca “Infiel” se emite en España a través de la señal de Antena 3. El canal de televisión trasmite un capítulo nuevo todos los domingos en el horario de las 22 horas, de acuerdo a la programación actualizada del medio de comunicación.

“Sadakatsiz” tuvo su estreno español el domingo 5 de setiembre, con un audiencia promedio de 2,3 millones de televidentes, lo que se ha convertido en una de las series extranjeras con un mejor debut desde 2020. Sus seguidores, por tal motivo, han pedido que aparezcan más episodios durante la semana.

Sin embargo, al parecer, la estrategia de Antena 3 sería que “Infiel” se convierta en el reemplazo de “Mi hija”, que ya está por terminar su historia. Por eso, la nueva telenovela turca tomó el horario que tenía “Kizim”. Además, los domingos en la noche es un horario que fidelizaría más la historia basada en “Doctor Foster” de la BBC. Tampoco se pueden descartar que, en el futuro, el canal español haga cambios en el horario de “Sadaktsiz”, sobre todo ante el aumento del público.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE TURCA “INFIEL”?

La telenovela se centra en cómo Asya descubre que Volkan, su esposo, la está engañando con una veinteañera llamada Derin. Ella lo averigua de manera casual, al encontrar un cabello rubio en la bufanda de su pareja. Confirma sus sospechas por otras personas y se da cuenta de qué su entorno más cercan sabía de la infidelidad. Por eso, decide tomar una venganza lenta y contundente contra el padre de su hijo.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INFIEL”?

Cansu Dere (Asya Yılmaz)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü Arslan)

Bennu Yıldırımlar (Asya Günalan)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Mahmut Gökgöz (Altan Saygıner)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Tarık Emir Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Meltem Baytok (Cavidan)

Zerrin Nişancı (Nevin)