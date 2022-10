Cada vez más cerca de su final. “Infiel”, la telenovela turca protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, es una las producciones más populares en España, país que pronto conocerá el desenlace del trío romántico entre Asya, Volkan y Derin que los atrapó durante estos meses. Mientras tanto, conoce qué pasará en el próximo capítulo.

Cabe mencionar que la telenovela se emite por Antena 3 todos los domingos por la noche desde septiembre 2021, cuando llegó por primera vez a las pantallas del país ibérico; aunque ahora la cadena española trasladó a “Infiel” a su horario late night.

El cambio de horario de “Sadakatsiz” (título original de la ficción otomana) se debe a que la nueva apuesta del canal de Atresmedia, “Secretos de familia”, ocupará su lugar en la programación (22:00, hora local) y justo después del final del episodio empezará la telenovela protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ates, Alp Akar, entre otros.

Asya le pide a Derin que retiro los cargos conta Volkan en "Infiel" (Foto: Med Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 59 DE “INFIEL”?

Ha pasado un mes...

Después de un mes, las cosas vuelven a cambiar para los protagonistas de “Infiel”. Derin está a punto de salir de la clínica psiquiátrica y Volkan asume que pasará muchos años en prisión por todo lo que hizo.

Mientras, Alí y Demir planean su futuro tras su graduación, que se celebrará en unos días. Su intención es estudiar en Londres, pero ambos tienen sentimientos encontrados provocado por la situación de sus familias.

Volkan se queda solo

Por su parte, además de ser acusado por Gönül de haber robado a su familia y de adquirir propiedades con el dinero de su empresa, Volkan está destrozado. Alí lo odia y Asya no lo ha visitado ni una vez en la cárcel. Aún no sabe que todo lo ocurrido era un plan de su ex mujer para destruirlo. Solo Derya se preocupa por él.

Volkan se quedó solo en "Infiel" (Foto: Med Yapım)

Derin sale de la clínica

Recuperada de todo, Derin abandona la clínica. Lo primero que hace después de su salida es visitar a Asya para agradecerle lo que hizo por ella. Gracias a todo lo que sucedió, ha comprendido que necesitaba curarse y mantener a Volkan lejos de ella.

El pedido de Asya

A pesar que enviar a Volkan a la cárcel era parte de su venganza, Asya siente que la situación de su padre está haciendo daño a Alí. Por ello, le pide a Derin un último favor: retirar los cargos que pesan sobre él. ¿Qué decisión tomará la joven?

Ceren se marcha

Ceren, finalmente, comprende que nunca logrará convivir con la felicidad de Selçuk y Nil. Por ello, decide dar un paso al costado y marcharse en secreto a Estambul.