¿Qué pasó en el capítulo 3 de la telenovela turca que se transmite en Telemundo? Desde que comenzó a sospechar sobre la infidelidad de Volkan, Asya ha seguido las pistas para descubrir la verdad. Por ello, la doctora manda a una joven que recién conoce a seguir a su esposo. Nil, que es una de las pacientes de la protagonista, descubre al arquitecto besándose a escondidas con una mujer rubia, a quien no logró ver la cara.

En el capítulo anterior de “Sadakatsiz” (en su idioma original), cuando Nil le comunica a la doctora que sus sospechas eran ciertas, esta se quiebra; pero, rápidamente, decide ir hasta el fondo del asunto, por eso le pide una prueba con el que pueda enfrentar a su esposo. La joven solo consigue a matricula del auto de la mujer, y aunque creía que no era suficiente, en realidad le servirá de mucho.

Así, cuando llega el cumpleaños de Volkan, Asya se entera que el auto de la mujer es de la hija de su paciente Gönül Güçlü, Derin. Pero eso no es todo, pues descubre que su esposo tiene otro teléfono, con el que se comunica con su amante. Y, lo peor de todo, es que se entera que todos sus amigos saben de la doble vida del arquitecto, y eran quienes le mantenían al tanto de los movimientos que daba.

Asya sabe que Volkan miente, por lo que decidirá investigarlo; sin imaginar que descubrirá lo peor (Foto: Medyapim)

VOLKAN, DERIN Y ASYA EN EL MISMO LUGAR

Volkan está celebrando su cumpleaños número 40 junto a sus amigos y colegas y, por supuesto, su familia. Sin embargo, al lugar también llegaron los Güçlü, la familia de Derin, su amante. Sin saber que Asya ya lo descubrió, el arquitecto trata de hacer como si no pasara nada. No obstante, Asya comienza a ver más allá y empieza a sacar sus conclusiones. Aunque no dice nada, está observando todo, de hecho, la doctora se percata del acercamiento de su esposo con la joven. El ambiente se vuelve tenso cuando Asya y Derin se sientan en la misma mesa, generando incomodidad entre Bahar y Derya, quienes además sabían de la dobla vida de Volkan.

Asya no soporta más la situación y decide marcharse. Ya en casa, la doctora comienza a empacar las cosas de su marido; entre lágrimas, destruye todo y cuando le recuerde a su matrimonio, que al final terminó siendo un fraude. Mientras la protagonista sufre, en la fiesta, Volkan y Derin se ven a escondidas, la joven quiere que su amante le diga la verdad a su esposa y se vaya con él. Algo que, el arquitecto, por supuesto, se niega a hacerlo. Aunque luego termina aceptando, pues Derin le da un ultimátum: si no le dices tú, se lo digo yo, o se acaba todo. Tras ello, decide emborracharse.

Derin le da una última oportunidad a Volkan: si no le dice la verdad a Asya, se acaba todo (Foto: Medyapim)

¿QUÉ HARÁ ASYA?

Cuando Derya lleva a Alí a casa, se encuentra con Asya, quién finalmente, le revela que sabe toda la verdad. La doctora está dolida por todo el daño que le han causado, y que le duele más saber que ella, a quien trató siempre como una hermana, le haya dado la espalda y haya avalado la doble vida de su esposo. Tras una discusión, y luego que la profesional hiciera que su amiga la apoyara, le dice que ya tomó una decisión, echará a Volkan de su casa cuando regrese. Sin embargo, las palabras de Derya le harán pensar un poco más antes de hacer algo. Ella le dice que piense en su hijo, pero Asya no quiere saber nada de segundas oportunidades.

No obstante, Volkan llega a casa muy tomado, por lo que no se da cuenta de lo que está pasando. Ante esto, Asya simplemente decide dejarlo a dormir y, al día siguiente, la doctora actúa como si nada hubiera pasado. Atiende a su familia en el desayuno antes de irse a trabajar y se puede apreciar que las cosas que la noche anterior había destrozado están en su sitio intactos. ¿Qué es lo que está tramando la mujer? ¿Acaso tiene pensado vengarse u olvidar lo que pasó y seguir adelante con su matrimonio? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Infiel”?