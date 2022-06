¿Qué pasó en el capítulo 4 de “Infiel”? Asya sabe la verdad sobre la doble vida de su esposo, pero todavía no ha tomado la decisión de decírselo. A la que sí le dice es a Derya, quien ya sabía de la amante de Volkan. Después de enfrentarla, la doctora le pide perdón a su amiga y le da su apoyo. Al final, se convierte en su aliada, por lo que le aconseja que piense bien en su siguiente paso.

Por su parte, el arquitecto no sabe nada y sigue viendo a escondidas a Derin. Sin embargo, la joven le dará una última oportunidad para que le que cuente la verdad a su esposa y le pida el divorcio, caso contrario no volverá con él. Tras la pelea, Volkan llega tomado a su casa, donde le esperaban sus maletas listas para irse, pero al verlo en ese estado, la doctora decide no hacer nada.

La mañana siguiente, Asya hace como si nada pasará. Atiende a su familia en el desayuno antes de irse a trabajar y se puede apreciar que las cosas que la noche anterior había destrozado están en su sitio intactos. ¿Qué es lo que está tramando la doctora? ¿Acaso tiene pensado vengarse u olvidar lo que pasó y seguir adelante con su matrimonio?

Asya ya sabe la verdad, pero ahora deberá tomar una decisión: vengarse o recuperar su matrimonio (Foto: Medyapim)

UNA INFELIZ COINCIDENCIA

Asya regresa a su trabajo sin imaginar que una noticia le cambiaría la vida. Derin llega también al hospital y es la esposa de su amante quien la atiende. La doctora le hace unos análisis para saber cuál es el diagnóstico de la joven. Mientras esperan los resultados, la tensión aumenta entre ellas. Finalmente se sabe la verdad: Derin está esperando un hijo de Volkan.

Cuando la joven se marcha del consultorio, Derya la atiende y le revela que no quiere tener el hijo y está decidida a interrumpir su embarazo, por lo que no quiere que el arquitecto se entere de lo que está pasando. Además, la mujer le dice a Asya que es mejor que eso pase, pues así su matrimonio no acabara. ¿Qué decisión toma la protagonista?

Derin se entera que está embarazada de Volkan en el capítulo 3 de "Infiel" (Foto: Medyapim)

ASYA ENFRENTA A VOLKAN

Cansada de sufrir en soledad, Asya confronta a Volkan y le pregunta sí tiene una amante; evidentemente, el arquitecto le niega todos, sin saber siquiera que su esposa ya lo descubrió. Ante esto, el hombre sigue con su mentira y le dice que, quizá, es el estrés del trabajo lo que le está haciendo pensar en esas cosas. La doctora, por su parte, le sigue el juego y le dice que, sin después de tanto preguntar, él niega si infidelidad, entonces le cree. Aunque sabe que no es así, por ello, le pide a Derya que le cuente del embarazo de Derin. ¿Qué es lo que está tramando?

VOLKAN SE DECIDE POR DERIN

Lo que la doctora quiere es que Volkan se decida por una de las dos. Cuando el arquitecto se entera del embarazo, va con Derin, ella está molesta porque aún no le ha dicho nada a su esposa de su relación. Una vez más, la joven le da una última oportunidad. Por su parte, Asya, confiada que el padre de su hijo la elegiría a ella, espera junto a su amiga en su consultorio. Lo que la protagonista no imaginó es que el hombre quien le prometió amor eterno, ya había decidido por la joven. ¿Qué pasará en el próximo capítulo?