¿Qué pasó en el capítulo 7 de “Infiel”? Volkan ha decidido seguir con Derin; por lo tanto, a Asya no le queda de otra que buscar el divorcio, pero tiene algunos problemas que deberá enfrentar: por un lado, está su hijo, que sufrirá con la ruptura de sus padres. Después, sus amigos y familiares que le aconsejan mantener su matrimonio. Y, finalmente, el proceso que debe afrontar no será fácil, pues debe conseguir pruebas de la infidelidad de su esposo.

En el capítulo anterior de “Sadakatsiz” (título original de la telenovela turca) el abogado de Asya le aconseja que piense bien si se divorciará de Volkan, debe tener las cosas claras, y no solo en la parte sentimental, sino material, pues debe revisar sus cuentas y ver que su economía no ha sido afectada; de lo contrario podría perder más que su matrimonio. ¿Qué decisión tomará Asya? ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo?

Más tarde, cuando va a la librería se encuentra con Derin, la amante de su esposo. La joven rubia está comprando un de maternidad. A la salida, ambas tienen una intensa conversación. La doctora se entera que finalmente Volkan y Derin han decidido tener al hijo, pero no solo eso: Asya se entera que su esposo ha estado llevando una doble vida desde hace dos años. La protagonista se quiebra y está más confundida que nunca.

Asya descubre que Volkan ha decidido serguir amando a Derin ¿Qué hará la protagonista de “Infiel”? (Foto: Infiel / Medyapim)

UNA NUEVA DECEPCIÓN

Asya va a revisar sus cuentas y descubre que tiene una gran deuda. La doctora descubre que Volkan pidió hace dos años un crédito hipotecario. Pero no solo eso, sino que hace apenas un mes, el arquitecto retiró todos los fondos que estaba guardando para la educación de su hijo. Tras enterarse de todo, la doctora va a su casa y rebusca entre las cosas de su esposo, encontrando informes de sus últimas compras. Volkan ha gastado su dinero en joyas para Derin, además ha estado retirando mucho dinero los últimos días. También se entera que su esposo y su amante tienen un apartamento.

LAS TENSIONES AUMENTAN

Las tensiones entre Asya y Volkan van en aumento. Si bien la doctora no ha dicho nada, Volkan sospecha que algo le pasa. El arquitecto ha nota que su esposa ha estado rara últimamente, a pesar que ella lo niegue. Por su parte, ella ha sabido soportar todo lo que sabe de la doble vida de su esposo, pero pronto todo estallará. Mientras tanto, la mujer ha estado evadiéndolo; algo que sus amigos han notado. Alí, por su parte, sospecha que el matrimonio de sus padres está en picada, por lo que pide consejo a su amiga.

Derin es decubierta por Asya comprando libros de maternidad en "Infiel" (Foto: Medyapim)

Volkan tiene que trabajar y debe ir a su oficina por la noche, algo que Asya no cree que sea cierto, por eso toma la decisión de seguirlo. Cuando llega a la oficina del arquitecto, la mujer imagina que está con su amante, por lo que decide prender la cámara de su celular para registrar todo y tener una prueba para su divorcio; pero en realidad su esposo no estaba mintiendo, sí estaba en una reunión de trabajo. Asya no puede más con la vergüenza e inventa una excusa antes de retirarse.

¿SOLO FUE UN ERROR?

Después de todo, Asya va a ver a la madre de Volkan, que está internada en el hospital. La doctora le cuenta la verdad de su hijo, pero su suegra cree que solo es un error, algo por el que ella no debería preocuparse y que no tendría que afectar su matrimonio. Pero la protagonista no está dispuesta a soportar más; por eso le cuenta que el arquitecto y su amante llevan juntos dos años y que eso no es todo, sino que Volkan ha estado sacando dinero del fondo que estaban ahorrando para Alí. Pese a todo, la mujer le dice que no diga nada, que siga con su vida, que lo de su hijo es solo un error. ¿Qué decisión tomará Asya? ¿Acaso le hará caso a la madre de su esposo? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Infiel”?