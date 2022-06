¿Qué pasó en el capítulo 8 de “Infiel”? Asya, ahora que sabe la verdad de su esposo, buscará la forma de vengarse, pero, primero quiere el divorcio. En el proceso, la doctora descubre que Volkan ha estado usando sus ahorros con su amante: le compró joyas y hasta un apartamento. Aunque está cada vez más decidida de separarse, su hijo Alí es quien la frena a tomar cartas en el asunto de una vez por todas.

En el capítulo anterior de “Sadakatsiz” (título original de la telenovela turca), Las tensiones entre Asya y Volkan van en aumento. Si bien la doctora no ha dicho nada, Volkan sospecha que algo le pasa. El arquitecto se da cuenta que su esposa ha estado actuando diferente últimamente, a pesar que ella lo niegue. La situación se complica cuando la mujer persigue a su marido creyendo que se verá con su amante, pero en realidad está trabajando, tal como le había dicho antes.

Después de todo, Asya va a ver a la madre de Volkan y le cuenta la verdad, pero su suegra minimiza el problema y le pide que no le diga nada al arquitecto pues considera que es un simple error que cualquiera puede cometer. Pero para la doctora no es así. Su esposo lleva teniendo una doble vida más de dos años y no está dispuesta a soportar tremenda humillación. ¿Qué decisión tomará Asya?

La madre de Volkan junto a Asya, horas antes de morir en "Infiel" (Foto: Medyapim)

LA MUERTE DE LA MADRE DE VOLKAN

La madre de Volkan lleva días internada en el hospital donde trabaja Asya, pero le ha pedido a su nuera que no le diga nada a su hijo. Tras las complicaciones de su enfermedad, la mujer muere, destrozando por completo al arquitecto, quien en el momento de la noticia se encontraba con Haluk.

Cuando Volkan llega al hospital, encuentra a su madre cubierta por unas sábanas blanca y a su esposa en shock. Más tarde, en el velorio, el arquitecto habla con Asya para que le explique lo que pasó. La doctora le da detalles y la situación hace por uno momento que se olvidé de lo que está viviendo. Sin embargo, las cosas cambian cuando el padre de su hijo recibe una llamada de su amante.

VOLKAN Y DERIN SON DESCUBIERTOS

Derin se ha enterado por sus padres que su madre ha fallecido. Por eso va a buscarlo a la casa donde le están dando el último adiós. Volkan se escapa un momento, pero Asya logra darse cuenta y lo persigue. Unas cuadras más allá, en el auto de la hija de Haluk, la doctora ve cómo su esposo se besa con la joven rubia. ¿Qué hará la protagonista después de ver esa escena?

Volkan y Derin son vistos besándose en "Infiel" (Foto: Medyapim)

LA NUEVA ESTRAREGIA Y LA ESPÍA DE ASYA

Nil y Asya se hicieron buenas amigas. Por eso, la joven decide ayudar a la doctora a que sepa toda la verdad sobre la doble vida de su esposo. En ese sentido, la protagonista decide enviarla a vivir justo en el mismo lugar donde Volkan y Derin tienen un apartamento. La nueva estrategia es hacer que Nil se haga amiga de la joven amante de su esposo para que esté al tanto de todos sus movimientos.

Y así ocurre, la mesera logra ingresar al lugar donde Derin y Volkan se ven a escondidas, al menos a escondidas de Asya, pues sus amigos saben la verdad. Cuando Nil entra a la casa, intenta ganarse la confianza de la joven, quien no sospecha nada, pero que tampoco es tonta y no se abrirá fácilmente ante una extraña.

La doctora, por su parte, se ha enterado de lo que pasa, pero debe seguir fingiendo que no sabe nada. Por ahora, la estrategia está funcionando, pues como dice Nil, Derin suele estar sola y eso facilitará la tarea, por el momento, la joven le ha caído bien. Cuando cuelga el teléfono, la protagonista comienza a buscar más pruebas sobre la otra relación de su esposo. ¿Qué encontrará Asya? ¿Cuál es su siguiente pasó? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Infiel”?