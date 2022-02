¿Qué pasará esta semana en “Inocentes”? Titulada originalmente “Masumlar Apartmani”, la telenovela truca estrenará esta semana una nueva tanda de capítulos por Antena 3, donde la audiencia española será testigo de los momentos más tensos en la historia protagonizada por el actor Birkan Sokullu y la actriz Farah Zeynep Abdullah.

En los capítulos anteriores de “Inocentes”, Naci decidió viajar a América para recibir un tratamiento de salud que pueda salvar su vida. El profesor es despedido por Safiye, pero antes de partir le indica a la joven que si algo le llegara a pasar durante el tratamiento médico tiene que continuar su vida sin él.

Además, Inci sufrió un accidente de auto. La mujer choca con un camión y sale despedida por los aires. Entre tanto, Han llega a la escena del accidente y ve como su esposa está al borde de la muerte. Este hecho afectó enormemente la salud del protagonista y decide ingresar a un hospital psiquiátrico.

Inci muere en los brazos de Han: “Cuidarás bien de nuestro hijo” (Foto: Medyapım / MF Yapım)

CINCO COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Han se va de su casa

Tras ser dado de alta de la clínica psiquiátrica, Han regresa a su casa, pero todo le recuerda a Inci, incluido su padre, quien, por su demencia, no para de nombrar a su nuera. El joven no soporta más esta situación y toma la decisión de marcharse de su casa. Eso sí, no lo hará solo, sino al lado de Anil, con quien espera empezar una nueva vida juntos, después de la amistad que construyeron tras su estancia en el sanatorio.

2. ¿Quién es Rüya?

Cuando Han y Anil deciden marcarse, en medio de su aventura conocen a una bella desconocida de nombre Rüya. La muchacha está sola, sin nadie que la busque o la eche de menos, por lo que les pregunta si sería posible quedarse a vivir ellos. Ambos se niegan, por lo que no le queda más remedio que seguir vagando sola por las calles de la ciudad.

Rüya se encuentra con Han y Anil y les pide vivir con ellos, pero los jóvenes se niegan (Foto: Medyapım / MF Yapım)

3. Gülben frente a su suegra, una vez más

Esat se presenta con su madre en el edificio en el que viven los Derenoglu. Quiere que le pida perdón a Gülben por haberla rechazado como nuera meses atrás y haber provocado el final de su noviazgo. Cuando la joven escucha las disculpas de su suegra, se percata que no está siendo sincera, así que desecha cualquier esperanza de retomar su romance con Esat: “Es mejor que lo dejemos aquí”.

4. Rüya salva la vida de Hikmet

Rüya camina por las azoteas de la ciudad y llega hasta el edificio que está frente al hogar de los Derenoglu. Desde allí, observa como Hikmet toca el piano. De repente, el anciano cae desmayado al suelo. La joven se apresura para llegar a la casa de la familia y golpea la puerta. “El señor que vive aquí se está muriendo”, dice cuando Safiye la deja pasar.

5. Han y Safiye rompen el corazón de Hikmet

La vida de Hikmet pende de un hilo. Resulta que el padre de Han y Safiye se desplomó en el suelo tras recordar las desgarradoras palabras de sus hijos por todo lo que está pasando su familia. ¿Acaso ha sido víctima de un infarto? Sus hijas lo encuentran tirado en el suelo luchando por su vida.