¿Cómo ver el nuevo capítulo de “Inocentes” en Turquía? La telenovela “Masumlar Apartmani” se encuentra estrenando episodios en TRT 1 y el próximo que aparecerá en la pantalla chica será el 53. La intriga del giro que ha dado la historia ha puesto en vilo al público que, en todo el mundo, buscan la forma de ver la emisión original de la serie de manera online y con diferentes subtítulos, como el español. La historia de Han e Inci, protagonizada por Birkan Sokullu y Farah Zeynep Abdullah, respectivamente, sigue liderando la preferencia del público.

El drama turco tiene una de las tramas más originales que han aparecido en la televisión. Cuenta con los ingredientes típicos de su género, entre el romance y los conflictos familiares, pero problematiza desde una condición compleja: la salud mental.

Por ello, la ficción no deja de sorprender a los espectadores con diversas vueltas de turca, siendo la mayor parte del tiempo una serie en constante revelación y aprendizaje. La novela apareció por primera vez el 15 de setiembre de 2020 y ya se ha ganado un nombre a nivel internacional.

La popularidad de “Inocentes” ha hecho que sume una temporada 2 a su historia, después de los primeros 45 capítulos de su primera entrega, que culminó el 8 de junio de 2021. Ahora, los episodios inéditos están empezando a aparecer cada semana a través del canal turco TRT 1.

Han golpeado en una escena de "Almas heridas". (Foto: OG Medya)

¿DE QUÉ MANERA VER EL NUEVO CAPÍTULO DE “INOCENTES” EN TURQUÍA?

El capítulo 53 de la telenovela “Inocentes”, emitido en Turquía el martes 28 de diciembre a las 20:00 horas (hora local), se puede ver a través de YouTube de manera online y subtitulada al español y también otro idioma disponible en la plataforma.

Sin embargo, el último episodio de la novela protagonizada por Inci y Han se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión.

En el nuevo episodio de “Almas heridas” se verá cómo el conflicto entre Safiye y Naci tomará otro rumbo y Gülben no podrá acostumbrarse a su nuevo hogar. Mientras que Han se encontrará con un grupo de hombres que lo golpearán hasta dejarlo ensangrentado para cargarlo y llevárselo a un lugar desconocido.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Elenco de la primera temporada de "Inocentes". (OG Medya)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah (Inci Özdemir)

Birkan Sokullu (Han Derenoğlu)

Ezgi Mola (Safiye Derenoğlu)

Merve Dizdar (Gülben Derenoğlu)

Atilla Şendil (Memduh Özdemir)

Esra Ruşan (Esra Şafak)

Uğur Uzunel (Esat Bilen)

Tansel Öngel (Naci Ataç)

Metin Coşkun (Hikmet Derenoğlu)

Gizem Katmer (Neriman Derenoğlu)

Emir Özden (Ege Özdemir)

Meriç Özkaya (Bayram)

Safiye en una toma de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA BODA DE GÜLBEN Y ESAT EN “INOCENTES”?

La boda de Gülben y Esat, en el capítulo 51 de “Inocentes”, se desarrolló sin contratiempos, pero una situación inesperada se dio al final del día, cuando la hermana de Han se fue a su nuevo hogar.

Esat se ofrece a quitarle el vestido de novia, pero Gülben le pide que lo espere fuera de la habitación. Tras quitarse la ropa del matrimonio, ella escapa de la propiedad para ir a la casa que tenía con sus hermanos Han y Safiye.

“No pude hacerlo, no podía quedarme en esa casa. Por favor, no me envíe de regreso”, le dice Gülben a Han, quien solo se limita a consolar a su hermana. El día más feliz de su vida cambió por completo. ¿Qué sucederá con la nueva pareja de esposos ante esta situación?

¿QUIÉN ES FARAH ZEYNEP ABDULLAH, INCI EN “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah nació en Estambul el 17 de agosto de 1989. Su padre Osman, es de origen turcomano iraquí y su madre Gülay, es turca con ascendencia bosnia, crimea y macedonia.

Durante su adolescencia la actriz realizó parte de sus estudios secundarios en el Liceo Francés Saint Michel de Estambul. Debido a los negocios de su padre se trasladó a vivir a Inglaterra en donde terminó la escuela secundaria.

Años después estudió teatro y francés en la Universidad de Kent. Su familia reside en Inglaterra, mientras que ella vive en Turquía debido a compromisos laborales.

En 2010 participó en la serie turca “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” mientras estudiaba en la universidad, completó dos temporadas y abandonó la serie para seguir sus estudios. En 2013 apareció en la película de Yilmaz Erdoğan, “Kelebeğin Rüyası”.

Mientras que en el 2015, prestó su voz a la princesa Courtney en la versión turca de “Barbie en Rock ‘N Royals”. También a finales de ese año hizo su segunda película “Ekşi Elmalar”, donde interpretó el papel de Muazzez. A finales de julio de 2016 integró el elenco de “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, en el papel de una princesa húngara.

Posterior a eso, protagonizó la serie “Gülizar”. Su último trabajo, donde se encuentra actualmente, es la serie “Masumlar Apartmani”, conocido en España como “Inocentes”.

¿QUIÉN ES LA PAREJA ACTUAL DE FARAH ZEYNEP ABDULLAH, LA ACTRIZ DE “INOCENTES”?

El novio de Farah Zeynep Abdullah es Dj Artz, un talentoso artista y productor que tiene más de 114 mil de seguidores en su cuenta oficial en Instagram. La actriz de “Inocentes” oficializó su relación sentimental a través de su red social con una fotografía más que esclarecedora.

“Por favor, reemplaza ese corazón que robaste”, escribió la intérprete de Inci en su publicación de Instagram, en referencia a la canción de “Si eres tú, Bari” de la popular Aleyna Tilki. De esta manera, sorprendió a sus seguidores, aunque ya se rumoreaba de esta pareja.

De acuerdo a medios turcos, Farah y Efe Çelik, nombre real del DJ, han salido durante más de cinco meses. “Qué pasa, ven y dime”, escribió Efe, por su parte, en su cuenta, con otra fotografía donde se le ve dándole un beso en la frente a la protagonista de la telenovela turca “Masumlar Apartmani”.

