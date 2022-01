¿Cómo ver “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani” estrena su capítulo 55 a través de TRT1 y los seguidores de la serie, en todo el mundo, se preguntan sobre la forma y la hora en que pueden mirar el nuevo episodio de manera online. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte la ficción que, en Turquía, es una de las favoritas con las interpretaciones de Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar y Farah Zeynep Abdullah.

Sin lugar a dudas, el éxito del drama turco se ha dado, sobre todo, por su inquietante historia. La expectativa y las revelaciones, así como los más emocionantes momentos, han hecho que la novela se consolide como una de las preferidas de la programación diaria.

La historia está basada en la sección “Trash Apartment” de la novela que Gülseren Budaıcıoğlu publicó en 2004: “The Inside of the Medallion”. El psiquiatra se basa en su experiencia de consulta para problematizar sobre la salud mental.

Este ha sido el agregado que “Inocentes” ha sabido desarrollar en sus capítulos y que la ha diferenciado de las más populares telenovelas turcas que compiten no solo en su tierra natal sino que también a nivel internacional.

Safiye y Naci preparados para su boda en "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿CUÁL ES EL HORARIO Y CÓMO VER EL CAPÍTULO 55 ONLINE DE “INOCENTES” EN TURQUÍA?

El capítulo 55 de la telenovela “Inocentes”, emitido en Turquía recientemente, se puede ver a través de YouTube de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en la plataforma.

Además, el último episodio de la novela protagonizada por Inci y Han se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión.

El horario del nuevo capítulo de “Masumlar Apartmani” es el de las 20:00 horas (hora local) y se lanza el martes 25 de enero de 2022 en la señal del canal TRT 1 de Turquía.

Ezgi Mola como Safiye en la telenovela turca. (Foto: OG Medya)

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL CAPÍTULO 54 DE “INOCENTES” EN TURQUÍA?

Mientras que, en el capítulo 54 de la telenovela turca “Inocentes”, emitido en Turquía por TRT 1, se vio cómo Safiye y Naci tienen casi todo listo para darse el “sí, acepto” en el altar. La ceremonia del matrimonio parece que se dará sin complicaciones, aunque la ausencia de Han pesa demasiado en la mente de la novia.

Por ello, en el siguiente episodio, el 55, se desarrollará la boda de un modo que pocos esperaban y la desaparición de Han será una clave de lo que se verá en la pantalla chica.

Han en una actitud pensativa en la temporada 2 de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Por otro lado, para los que se acercan por primera vez a la novela, “Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Inci y Han en los primeros episodios de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿CÓMO VER LA SERIE TURCA “INOCENTES” EN ESPAÑA?

Por otro lado, la novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium.

La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.