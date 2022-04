¿Qué pasó con Safiye en “Inocentes”? El personaje de Ezgi Mola ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores cuando decidió no casarse con Naci (Tansel Öngel), el amor de su vida. Y esto pasó en medio de lo que iba a ser el mejor día de su vida. Aquí te contamos la razón y todo lo que sucedió en la telenovela turca “Masumlar Apartmani”, que es protagonizada por Birkan Sokullu y Merve Dizdar y que tiene este horario de emisión.

Todo estaba listo para que Safiye y Naci se casaran por todo lo alto. Los preparativos, los invitados, los trajes conformaron lo que sería el día más lindo para la pareja que se unía de manera sagrada.

Sin embargo, ya desde antes, la hermana de Han ya se encontraba tensa e impaciente por un motivo en particular. A pesar de que ya estaba con un hermoso vestido blanco y con la ceremonia en marcha, ella prefirió retroceder en su decisión.

De esta manera, el nuevo giro de la novela dejó desconcertado al público y aumentó la expectativa de lo que pasará con la pareja de Safiye y Naci. Aquí te contamos todo lo que sucedió en “Tierra amarga”.

Ezgi Mola en el personaje de Safiye Derenoglu. (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SAFIYE PARA NO CASARSE CON NACI EN “INOCENTES”?

Safiye decidió no casarse con Naci al ver que su hermano Han no asistió a la ceremonia en “Tierra amarga”. A pesar de que tenía todo listo para dar el “sí, acepto” en el altar, la joven no quiso concretar ese momento porque estaba preocupada por la ausencia de su familiar.

Ella ya había dudado momentos antes de seguir con la boda porque no había señales de Han. Sin embargo, su padre Hikmet la convenció de seguir esperando y de que participará del matrimonio por él. Pero todo cambió cuando ella estuvo frente a Naci y debía responder si quería casarse con él.

“No puedo si no llega Han, lo siento”, fue la respuesta de Safiye ante la consternación del novio y de los demás invitados. Al instante, apareció Han en el local, pero golpeado y tambaleándose. El hombre se desmayó y todos corrieron a ver qué le había sucedido. Una vez más, la relación entre Safiye y Naci pende de un hilo. ¿Volverán a intentarlo o se acabará la ilusión entre ellos.

Safiye y Naci durante su boda en la novela turca. (Foto: OGM Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Además, ‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Han en la telenovela turca "Inocentes". (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “INOCENTES”?

Por otro lado, hasta el momento, la ficción producida por OGM Pictures y escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu para TRT 1 cuenta con dos temporadas, de las cuales la segunda continúa emitiéndose.

Temporada 1

Episodios: 1-37.

Inicio: 15 de septiembre de 2020.

Final: 8 de junio de 2021.

Temporada 2

Episodios: 38- emitiéndose

Inicio: 14 de septiembre de 2021.

Final 11 de mayo de 2022.