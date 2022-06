“Inocentes” es una telenovela turca que no solamente ha conseguido un gran reconocimiento en su país de origen, sino también en España donde su público espera cada semana para ver los nuevos episodios que se estrenan a través de Antena 3. Es por ello que aquí te contamos todo lo que ocurrió del 20 al 21 de junio en la producción otomana que se acerca a su gran final.

La historia de “Inocentes” es protagonizada por reconocidas estrellas turcas como Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel y Uğur Uzunel, quienes están acompañados por un gran elenco de actores que han logrado cautivar al público de principio a fin.

Se debe tener en cuenta que “Masumlar Apartmani” o también conocida como “Almas Heridas”, fue estrenada en las pantallas de Turquía en septiembre del 2020, consiguiendo un importante nivel de sintonía. Tras ello, su popularidad pudo extenderse a países como Estados Unidos, España y algunos de América Latina.

Safiye en una escena de la telenovela “Inocentes” (Foto: OGM Pictures)

Precisamente, en España esta telenovela es transmitida todos los lunes y martes mediante la señal de Antena 3 y cuyos capítulos siempre traen grandes sorpresas y miles de emociones.

En ese sentido, aquí te contamos los hechos más importantes que se vieron durante esta semana en la telenovela “Inocentes”.

¿CUÁLES SON LOS CINCO MOMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”?

5. Okşan y Bayram adoptan un niño

Cuando Okşan se enteró que Bayram no podía tener hijos una tristeza los invadió, aunque Bayram aseguró estar dispuesto a todo con el objetivo de convertirse en padres.

“Podemos adoptar a un niño”, expresa Bayram. Pero esta propuesta es bien recibida por su esposa quien también da su punto de vista.

“Podremos darle todo el amor del mundo, aunque no sea biológico”, dijo Okşan.

Luego de seis meses Ömer llegará a sus vidas para alegrar su hogar. Por fin la pareja ha conseguido su sueño de ser padres.

4. Han y Ceylan van a terapia

Sabiendo que su relación como pareja no funcionaría, Han y Ceylan deciden ser amigos, aunque también deciden ir a terapia juntos para recibir ayuda especializada y mejorar como personas.

El joven promete ir nuevamente a terapia y cumple su promesa. Aunque también le hace una promesa a Ceylan respecto a que olvidará sus celos y actuará con buenos modales frente al doctor.

Como parte de la terapia ambos cuentan todo lo que atravesaron con el objetivo de saber el origen de sus problemas. Ante ello, la mujer cree que tiene dependencia pero Han le señala que es amor lo que ella siente.

Birkan Sokullu es Han en la serie cuyo título original es "Masumlar Apartmanı" (Foto: OGM Pictures)

3. Safiye y Naci fortalecen sus lazos de amor

Dispuestos a empezar una vida de pareja olvidando los problemas pasados, Naci y Safiye disfrutan de una cena que el joven invitó para fortalecer su relación de esposos. Como parte de la conversación Naci le pregunta a su esposa si algún día tendrán hijos.

Por su parte, Safiye sorprendió a Naci dejando ver el gran avance que ha tenido en su terapia gracias a la doctora. Aunque al regresar a su casa, Safiye verá que no hay nadie en el inmueble y esto le genera gran incomodidad. “No haré nada que no quieras hacer, pero no puedes evitar que siga soñando”, dice Naci.

Pero el hombre también le expresó sus sentimientos indicándole que nunca más estará sola, pues, siempre la acompañará. Esto alegra a Safiye quien le toma de la mano y se dirigen a la habitación.

2. Gülben le pide un favor a Safiye

Gülben contaba las horas para poder tener a su hijo en brazos debido a que ya le faltaba muy poco para dar a luz. La pequeña Masal era una de las niñas más esperadas por la familia. Por ello, Safiye le regala una manta para que la abrigue una vez que llegue a este mundo.

Pero antes del alumbramiento los nervios invaden a Gülben, es por ello que le pide un favor a Safiye. El mensaje es que cuide de su hija si le llegara a pasar algo a ella.

Gülben le pide un favor a Safiye en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

1. Nació Masal

La bebé Masal llegó al mundo para alegría de sus familiares quienes estuvieron con Gülben apoyándola en este difícil momento del parto.

El parto fue difícil para Gülben pero Safiye y Esat estuvieron con la madre en todo momento logrando así que pueda tener entre sus brazos a su hija.

La felicidad invade a la familia, mientras que Ceylan aprovecha el momento para tomar unas cuantas fotografías del momento.

El nacimiento de Masal en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

El inicio de “Inocentes” cuenta la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Inci, por otro lado, es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen debido a un accidente de tráfico. Esta pareja no será del agrado de la familia del muchacho y su entorno. Por ello, la pareja deberá luchar por mantener esa relación.