Esta semana, un nuevo capítulo de “Inocentes” se estrenó a través de la señal de Antena 3. Originalmente titulada “Masumlar Apartmani”, la telenovela turca presentó el diagnóstico de Han; el protagonista descubre los apuntes de la psicóloga, donde apuntó que sufre de celos, además es arrogante y narcisista. Con esta información, las cosas no pintan bien para él y su reacción será inesperada.

Por otro lado, en “Inocentes”, un problema mental obliga a Neriman a autolesionarse. Su mal es producto del horror que vive cada día. La locura se apodera de la menor de los Derenoglu cuando ve mermados sus sueños, su libertad y sobre todo su amor hacia Ege.

Lo que ella no sabe es que pronto ese TOC que sufre saldrá a la luz: Safiye y Han descubren el lado más terrible de la joven tras ver las marcas de su brazo. ¿Qué harán ahora? ¿Neriman será capaz de salir de esa tortura o se hundirá junto al resto de sus hermanos? A continuación, conoce las cinco cosas más importantes que pasaron en el nuevo capítulo de la ficción conocida también como “Almas heridas”.

Ege, ¿es el culpable de que Neriman seautolesione? (Foto: OG Medya)

CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. ¿Naci aceptará el tratamiento?

Finalmente se descubre que Naci es la persona que se encuentra retenido bajo las órdenes de Han. El Derenoglu no tolera que su hermana sufra la pérdida del amor de su vida y es consciente de que los sentimientos hacia Naci siguen latentes. Por ello, el profesor debe la oferta que Han le hace para salir con vida y encontrar una solución su enfermedad: “Te ofrezco dinero para que te vayas a Estados Unidos a tratarte”, le dice el hombre. Naci se niega aceptar porque sabe igual que no saldrá con vida de allí. ¿Se dará por vencido?

2. El verdadero agresor de Esra

Mientras Han tiene secuestrado a Naci, a quién le ofrece irse a Estados Unidos a tratar su enfermedad, el protagonista se pregunta quién pudo haber golpeado a Esra, puesto que el profesor no pudo ser. Tampoco ve capaz de hacerlo a Gülben. “Quien fuera que la golpeara me ha evitado muchos problemas”, dice Han antes de atar hilos y descubrir una pista clave que le lleva hacia la verdadera identidad del agresor.

Han tiene secuestrado a Naci, a quién le ofrece irse a Estados Unidos a tratar su enfermedad (Foto: OG Medya)

3. Han hace realidad el sueño de su padre

A la casa de los Derenoglu llega un enorme piano para Hikmet. Este es el mayor sueño que ha tenido el patriarca de la familia desde niño y que su propia mujer se lo arrebató. Aunque no todos recibirán la sorpresa con buenos ojos. Safiye se pone histérica y no va a aceptarlo: “Antes me muero”, asegura. Por su parte, Hikmet se muestra afectado al ver que sus hijos rechazan este instrumento tan especial para él.

Han descubre que ese es el único motivo que puede volver a hacer feliz a su padre y acepta quedarse con el piano. Hikmet, muy emocionado le dice su hijo: “Nunca olvidaré lo que has hecho por mí hoy”, antes de enfundarse en un tierno abrazo. ¿Cuánto durará la paz en la casa?

4. La reconciliación entre Ege y Neriman

Ege y Neriman están más distanciados que nunca, sobre todo, después que él haya rechazado la propuesta de la joven de marcharse lejos de sus familias. Ambos tienen ganas de hacerlo, pero Ege cree que no es lo más sensato en estos momentos. “No necesito a un cobarde como tú a mi lado”, le asegura Neriman. Sin embargo, a pesar de ello, Ege le asegura que ella es lo único bueno que tiene en la vida. Esas palabras hacen que inevitablemente olviden sus problemas y se reconcilien.

5. La traición de Ege sale a la luz

Gamsé le pide perdón a Neriman por haber intentado que sea expulsado del instituto. La joven reconoce toda su culpa y, además, acepta que Ege está enamorado de Neriman y no de ella. Pero la calma dura poco para ambas cuando aparece Emre, el chico que le gustaba a Neriman antes de que apareciese Ege. Emre, desata su ira contra él y provoca un fuerte enfrentamiento: “Todo el mundo sabe que ilusionabas a Neriman mientras salías con Gamsé”. ¿Qué pasará ahora?

Gamsé le pide perdón a Neriman por haber intentado que sea expulsado del instituto (Foto: OG Medya)