Las cosas están muy intensas en “Inocentes”, en los capítulos más recientes, Safiye descubre que Han se ha casado en secreto con Inci luego que al ver a la hija de Nati en el edificio de los Derenoğlu la siga y descubra un pequeño cuarto acristalado que su hermano le hizo a su novia y en él descubre las fotos de la boda.

Además, Naci no se rendirá y se muestra dispuesto a volver a conquistar el corazón de Safiye; sin embargo, no imaginó que Gülru y Tomris, su exmujer y su hija, reaparecerían para pedirle explicaciones. Esto hace que sus posibilidades de estar con la mujer que ama se vean reducida. ¿Qué decisión tomará el profesor? ¿Safiye descubriría que Naci tiene una hija? ¿Se acabará la ilusión? A continuación, cinco claves de lo que ocurrirá esta semana en “Inocentes”.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE DE “INOCENTES”?

1. LA REACCIÓN DE SAFIYE TRAS DESCUBRIR BODA DE HAN E INCI

Luego de descubrir las fotos de la boda de su hermano con Inci, Safiye enloquece; pero su enfado aumenta cuando se entera que el resto de su familia estaba al tanto de lo que había hecho Han. “Así me pagas todo lo que he hecho por ustedes durante tantos años”, dice furiosa. Después, del incidente, el fantasma de su madre vuelve a aparecer en su cabeza y esta vez, con más fuerza que nunca.

Totalmente fuera de sí, Safiye va con Memduh y le cuenta lo que hizo su nieta. La reacción del hombre es echar a Inci de su casa. “Me dijiste que nunca harías lo mismo que tu madre y me mentiste. Ella por lo menos no se desposó con un tipo que no apruebo a mis espaldas”, le dice muy molesto.

Safiye descubre que su hermano se casó con Inci (Foto: OGM Pictures)

2. HAN E INCI BUSCAN AYUDA

La locura de amor de los protagonistas trajo consigo graves consecuencias. Tanto Han como Inci fueron echados de sus casas; la joven, muy dolida, va en busca de marido, ahora ambos están en la calle. Sin embargo, tienen la intención de seguir adelante por su matrimonio. “Ahora comenzaremos los dos una nueva vida, sin escondernos de nadie”, le promete a su amada.

La pareja busca apoyo de Esra. La locutora les ofrece hospedarse hasta que encuentren dónde vivir. Han e Inci aceptan encantados y le aseguran que muy pronto se marcharán a su propio hogar “Tranquilos, que no me molestan para nada”, dice sonriente la mujer.

3. LA VIDA DE NACI CORRE PELIGRO

Tras el incidente con su exesposa e hija, Naci decie escribirle una carta a Safiye cuando su mano comienza a temblar: “Ahora no, por favor”, dice preocupado.

Preocupado por lo que le pasa, el profesor decide ir al médico. El doctor, tras leer un informe es claro con él: “Su enfermedad avanza más rápido de lo que pensaba, aproveche el tiempo que le queda de la mejor manera posible”.

La vida del profesor Naci está en peligro y le hace saber a su exesposa (Foto: OGM Pictures)

4. GÜLRÜ LE CUENTA LA VERDAD A SAFIYE

Cuando todo empezaba a ir por buen camino entre Naci y Safiye, la exmujer del profesor reaparece para hacerle un escándalo. Ella se presenta en su hotel y le reclama por haberla abandonado a ella y a su hija Tormis. Finalmente, acepta encontrarse con la pequeña, pero de ninguna manera piensa en una reconciliación. Lo que el maestro no imaginó es que Gülrü le contaría toda la verdad a Safiye.

Gülrü se presenta en la casa de Safiye y le revela que ella es la mujer de Naci: “Nunca pudimos ser felices, porque él no te ha olvidado”. El maestro presencia el momento, pero no le da tiempo a explicarle a su amada cómo fueron las cosas, por lo que le reprocha a su esposa. En mitad de la discusión, él se cae al suelo y le revela que se está muriendo.

5. ¿HAN E INCI PONEN FIN A SU RELACIÓN?

Safiye está dolida por el secreto revelado sobre el amor de su vida, lo que la lleva a perder el control, al punto de darse cabezazos contra las paredes. Gülden se asusta y llama a Han, que logra calmarla. Al ver que su hermana está mejor, habla con Inci y le pide que se vayan a vivir con su familia: “Ya ves que todo se sale de control cuando no estoy con ellos”, le dice.

Inci se niega y rompe su relación con Han diciendo que la ha traicionado: “Me mentiste, me prometiste que estaríamos los dos solos y felices. Lo siento, pero esto es mucho para mí”.