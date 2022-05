La historia de “Inocentes” continúa esta semana con dos episodios más por Antena 3. Después de lo eventos anteriores, en el que vimos que Gülben y Esat están teniendo una difícil convivencia y solo llevan pocos días de casados, las fobias de la hermana de Han será un constante problema en la pareja. Es por ello que la joven se ha confesado con Safiye sobre su situación.

Por otro lado, Safiye le propone a Naci vivir en su casa y él acepta, pero con una condición: que quite el cuadro de la fotografía de su madre, algo que la joven al parecer no está dispuesta a hacer. Asimismo, el profesor no puede esperar casarse con su amada y acelera los planes de boda, y busca a Hikmet para que le ayude a preparar todo.

En el último capítulo de “Inocentes” también vimos que Han fue secuestrado por un desconocido al que golpeó brutalmente cuando lo encontró recogiendo basura en el mismo lugar que él. Su secuestrador no quiere liberarlo hasta que se disculpe de verdad. En un momento que su secuestrador está desprevenido, el protagonista le ataca por detrás y consigue huir. ¿Qué pasará en los episodios de esta semana?

Gülben y Esat están teniendo una difícil convivencia y solo llevan pocos días de casados (Foto: OGM Pictures)

CINCO COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN INOCENTES

1. Problemas en la boda de Safiye y Naci

Safiye y Naci todavía no se han convertido en marido y mujer. Safiye no quería decirle “Sí, quiero” a Naci sin tener a su lado a su hermano Han que le había prometido que llegaría a su boda, pero finalmente no fue así.

2. Han llega tarde

Han, que estaba secuestrado por un misterioso hombre, llega a la boda, pero ya es demasiado tarde. Nada más entrar se desploma en el suelo y al despertarse, se lamenta por no haber podido llegar a tiempo. Naci empieza a darse por vencido, pero su cuñado está decidido a hacer todo lo posible para que tengan el final feliz que tanto merecen.

Han, que estaba secuestrado por un misterioso hombre, llega a la boda, pero ya es demasiado tarde (Foto: OGM Pictures)

3. ¿La segunda es la vencida?

Naci trata de arreglar las cosas con Safiye tras su “no” boda y la invita a pasar un fin de semana en un hotel próximo de la montaña. Después llega toda su familia y se descubre que todo era parte un plan para celebrar la boda. Naci la trajo hasta allí para casarse con ella. La mujer, por supuesto, acepta. Parece que, a la segunda, va la vencida.

4. La boda de Naci y Safiye

Finalmente, Naci y Safiye se casan. Los enamorados se dan el “Sí, quiero” y disfrutan de una agradable fiestaMÁS INFORMACIÓN: ¿De qué manera Gülben superó sus miedos de la mano de Esat en “Inocentes”?. Todo parece ir bien hasta que Ömer, el hombre que secuestró a Han hace acto de presencia. El pequeño de los Derenoglu logra sacarle del lugar.

5. Ömer se lleva a Hikmet

A penas, una hora más tarde de la celebración, Neriman avisa a su hermano de que su padre ha desaparecido. Han sospecha que Ömer se ha llevado a Hikmet y razón no le falta. El único problema es que no sabe con qué intenciones ha raptado al anciano.