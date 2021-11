Te gusta ver “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani”, que cuenta la historia de Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), está cada vez más interesante. Si tienes curiosidad sobre lo que pasará esta semana , no te pierdas esta nota que te cuenta lo más interesante.

La telenovela, también conocida como “Almas heridas”, está conquistando la atención de los televidentes por su trama intrigante que ha puesto sobre el tapete la problemática de la salud mental.

Y es que el drama otomano, basado en casos reales, aborda de manera particular las condiciones médicas como el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), diagnóstico que recae en las hermanas y la familia de Han, y el síndrome de Diógenes, que tiene el protagonista. Esta semana Han e Inci luchan por salvar su matrimonio, aunque se presenten obstáculos.

CUÁLES SON LAS 5 COSAS MÁS INTERESANTES QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

Estos son los cinco momentos más interesantes que sucederán este lunes 15 y martes 16 de noviembre, a las 22:45 horas, por Antena 3.

1. INCI SE MUDA CON SUS CUÑADAS

Con tal de salvar su relación, İnci dará su brazo a torcer y se muda a la casa de esposo, donde deberá convivir con su suegro y sus cuñadas. Han hace todo lo posible para que İnci se sienta cómoda, pero Safiye solo quiere hacer le vida imposible. Le impide a su cuñada pasar a algunas zonas como la sala de estar o la cocina, le exige que lleve siempre un pañuelo en el pelo y desinfecta cada cosa que toca cuando entra por la puerta.

2. NERIMAN ESTALLA

Neriman, la hermana menor de Han, sigue sufriendo por la relación de su compañero de clases Ege, quien además es el hermano menore de Inci, con su enemiga Gamze, quien se le metió por los ojos. Nerminan no soporta las conspiraciones de Gamze y estalla. ¿Logrará reconquistar a su Ege?

3. COMIDA INSOPORTABLE

Safiye prepara para cenar repollo rehogado, un plato que Inci no soporta, pues le recuerda a su dura infancia, marcada por los maltratos de su padre. La joven, sin embargo, no piensa perder ante su cuñada y se come parte de la comida. Inici sube a su habitación y Han la acompaña y la sorprende con un bonito detalle: un sandwich y chocolatinas. La pareja pasa un rato más que agradable.

4. SAFIYE Y NACI SE REENCUENTRAN, PERO NO SALE BIEN

Hikmet deja sobre su mesa los diarios que Naci redactó desde que se separaron con la esperanza de que Safiye los lea. La mujer se da cuenta de que el maestro nunca la olvidó y lse dirige a buscarlo. Cuando se encuentran, le pide que la lleve a pasear y cuando están a punto de abrazarse, se desmaya. ¿Se enterará la verdad de su enfermedad?

5. LAS SOSPECHAS DE MEMDUH

Memduh no puede creerse el gran error que ha cometido su nieta Inci: de pasar a pedirle el divorcio a Han a aceptar vivir con él y su extraña familia. El hombre está convencido de que Inci ha sido obligada por su marido, pues es incapaz de comprender ese drástico cambio. ¿Hará algo Memduh para impedir que Inci continúe su nueva vida?

¿DE QUÉ TRATA ‘’INOCENTES’'?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿CÓMO VER “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.