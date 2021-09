La telenovela turca “Inocentes” (“Masumlar Apartmani”, en su idioma original) cuenta la historia de amor entre Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu), quienes buscarán ser felices a pesar de la oposición de sus familias y unos secretos que los atormentarán con el pasar de los capítulos. Esta producción ha conseguido estar a la altura de las exitosas “Mujer” (“Kadin”), “Mi hija” (“Kizim”) y “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”).

MÁS INFORMACIÓN: Cómo reaccionó Inci cuando Han le pidió la mano frente a su familia

La ficción otomana se estrenó en Turquía el 15 de setiembre de 2020. Desde entonces, ha tenido una notable repercusión entre el público. Luego, empezó a salir hacia otros continentes, donde ha sido bien recibida por los televidentes y la crítica relacionada a la televisión.

¿De qué trata “Inocentes”? Su trama está basada en la sección “Trash Apartment” de la novela “The Inside of the Medallion”, escrita por el psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu. El libro fue publicado en 2004 y varios de sus pasajes, que recogen experiencias de sus pacientes, han sido llevados a la televisión.

La telenovela turca, de esta manera, cuenta cómo Inci y Han buscan el amor a pesar de la negativa de sus familias, quienes dependen mucho de ellos. Sobre todo, el caso de Han es más difícil porque sus hermanas padecen trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Ellas temen que su hermano los abandone al encontrar pareja.

Los caminos de los jóvenes se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. (Foto: OMG Pictures)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La serie de televisión “Inocentes” se emite en España a través de la señal de Antena 3. Cada episodio nuevo aparece los lunes y martes, de acuerdo a la programación oficial de dicho medio de comunicación.

Mientras que el horario del estreno de los episodios nuevos es a las 22:45 horas, después del talk show “El hormiguero” y antes de “Live Casino”, de acuerdo a la información actualizada de Antena 3.

Además, los seguidores de la también conocida “Almas heridas” pueden ver los capítulos nuevos de manera online y en directo por medio de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. En dicho espacio, estarán disponibles la totalidad de episodios que se han emitido hasta entonces.

¿QUÉ PASRÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

En el siguientes episodios de “Inocentes” se conocerá más de lo que piensa Inci sobre la revelación que le hizo Han, de manera improvisa, sobre su verdadera forma de ser. Los esposos no pasaban por un buen momento porque ella sentía que el hombre de negocios le ocultaba secretos.

Ante esto, Han decidió abrir una parte muy íntima de su vida, no solo personal sino familiar. Le mostró el espacio en su casa donde acumulan basura. Inci se quedó estupefacta, sin decir nada, mientras que Safiye se percata de lo que ha hecho su hermano y le recrimina de inmediato.

“No me puedo creer lo que estoy viendo. Cómo has sido capaz de traerla aquí, Han. Qué vergüenza”, dijo antes de cerrar las puertas del piso lleno de desperdicios recopilados en bolsas. Inci, aún sorprendida, huye del lugar mientras Han la sigue detrás.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA SERIE “INOCENTES”?

La telenovela turca “Inocentes”, en su emisión original, tiene un total de 37 episodios y una sola temporada. Cada episodio dura entre 120 y 140 minutos. Medios internacionales estimaron que la temporada 2 de la ficción aparezca en setiembre de 2021 en Turquía.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES Y ACTORES DE “INOCENTES”?

Farah Zeynep Abdullah como Inci Özdemir

Birkan Sokullu como Han Derenoğlu

Ezgi Mola como Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar como Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil como Memduh Özdemir

Esra Ruşan como Esra Şafak

Uğur Uzunel como Esat Bilen

Tansel Öngel como Naci Ataç

Metin Coşkun como Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer como Neriman Derenoğlu

Emir Özden como Ege Özdemir

Meriç Özkaya como Bayram