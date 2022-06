Nuevos capítulos de “Inocentes” llegaron a Antena 3, en los que vimos en qué terminaron los celos enfermizos de Han, quien creía que Ceylan está con otra persona. Además, los fans de la telenovela turca pudieron que, finalmente, Safiye logra deshacerse del fantasma de su madre; aunque no todo está solucionado, pues seguirá enfrentándose a sus mayores temores.

Por otro lado, en los capítulos anteriores de “Masumlar Apartmanı” (en su idioma original) también hemos visto a Gülben y Safiye reunirse nuevamente. Las hermanas han vuelto a ser la de antes, pero ahora es diferente: Gülben está embarazada y ya no solo podrá cuidar de su hermana, sino que tiene una gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo será sus vidas de ahora en adelante?

CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Han y Ceylan se dan una nueva oportunidad

Los celos estaban matando a Han, que tuvo que ser encerrado para controlarse. Después de eso, Ceylan y él tienen una seria conversación. Ella le confiesa que no hay nadie más en su vida y que el misterioso hombre es en realidad el primo de Barkin y que muy pronto se convertirá en padre.

Han parece estar tranquilo con las palabras de la mujer que ama. Más tarde, durante la cena, Ceylan le promete a Han que nunca habrá nadie más en su vida, pero, a cambio, le pide que tenga la suficiente confianza de hablar con ella cunado tenga alguna duda o esté confundido. “Debes encontrar la forma de quererme sin herirme”, le dice dejando claro que ella quiere seguir con él, pero sin odio y maldad. ¿Será esta la reconciliación definitiva?

Han y Ceylan se dan una nueva oportunidad en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

2. La bebé de Gülben y Esat no corre peligro, pero...

Gülben y Esat descubren que el sexo de su bebé, será una niña y ya quieren contárselo a la familia. Durante la cena organizada por Safiye, hacen en el anuncio, pero de un momento a otro Gülben comienza a sentir dolores. Preocupados, deciden ir al hospital, pero sin que nadie sepa. Finalmente, el médico les dice a los futuros papás que no tienen de qué preocuparse porque la bebé, porque está bien: “No hay que temer, pero tiene que evitar el estrés”, les dice.

Todo es felicidad, hasta que llegan a casa. Allí, Esat le propone a Gülben que se vayan por un tiempo lejos del edificio, para que estén más tranquilos. Pero ella no quiere alejarse de su hermana ahora que está mejorando. La joven cree que no puede darle la espalda y que la necesita más que nunca. Pero Esat le dice que su mayor responsabilidad ahora no es cuidar de su hermana, si no de su bebé. La pareja termina pelándose y la mujer decide marcharse. ¿Qué pasará ahora?

La bebé de Gülben y Esat no corre peligro, pero la pareja termina peleándose en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

3. Safiye le devuelve el anillo de boda a Naci

Safiye, atormentada de nuevo por el fantasma de su madre, cree que Naci le está engañando con Esra después de verlos hablando juntos. Pero la cosa no acaba ahí, la joven no quiere que Naci vuelva a casa con ella, porque sigue empeñada en que ella está maldita y que todo aquel que está cerca de ella acaba muerto. Por eso decide devolverle el anillo de matrimonio.

Por su parte, Naci le dice que puede aguantar que estén separados, que vea fantasmas, pero que no puede luchar contra ella y le pide que por favor se vuelva a poner los anillos. Sin embargo, ella asegura que no se los pondrá: “Si me pongo los anillos vas a perderlo todo. También tu vida”.

Naci, fuera de sí, le dice que deje de escuchar voces y que le escuche solo a él. Con el corazón en la mano, el profesor le asegura que solo la quiere a ella y que nunca le ha sido infiel, pero Safiye parece que no quiere escuchar sus palabras. ¿Es el final de su relación? ¿Podrá Nace conversar a su amada?

Safiye le devuelve el anillo de boda a Naci en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

4. Neriman, el mejor apoyo para Ege

Memduh lleva unos días muy preocupado. Ha descubierto que tiene un bulto en el cuello y teme lo peor. Por eso, le pide a Esra y Naci que le acompañen al médico, para que Ege no se preocupe por los resultados. Además, también le pide a Han que, cualquiera que sea el resultado de sus exámenes, nunca deje solo a su nieto.

Ege, por su parte, descubre que su abuelo ha ido al hospital y se queda totalmente desolado. El joven se va de casa y le cuenta a Neriman lo que acaba de descubrir. Le confiesa que no está enfadado con su abuelo, pero que tiene miedo de ponerse a llorar cuando lo vea. El joven tiene miedo que Memduh muera y se quede solo, pero ella le tranquiliza diciéndole que siempre estará con él.

Neriman, el mejor apoyo para Ege en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

5. Ceylan, entre la vida y la muerte

Ceylan está cansada de las continuas discusiones con Han. Por eso, aunque parece que han vuelto a darse una oportunidad, le pide a su novio que acudan a terapia de pareja para intentar resolver todos sus problemas. En la consulta, la pareja discute nuevamente al volver a entrar en acción los celos enfermizos de Han.

Ceylan, cansada de intentar algo que parece imposible, le dice que se ha equivocado y que no puede más, por lo que decide terminar con él. La joven huye con su auto y Han la sigue de cerca mientras intenta hablarle por teléfono. Llorando, la mujer le contesta y le pide que le deje tranquila. Ceylan acelerara y termina chocando con otro vehículo. Su vida corre peligro y Han vuelve a revivir el accidente que mató a Inci.