Instagram: Jennifer Lopez se luce con apretados jeans y usuarios le dicen que usó Photoshop

Las curvas de Jennifer Lopez han sido puestas en duda. La cantante de 48 años publicó un mosaico de fotos en su cuenta en Instagram donde luce unos apretados jeans, pero extrañamente, ha sido criticada por algunos fans.



Y es que las imágenes pertenecen a la nueva campaña de Jennifer Lopez para Guess. La marca, por su parte, también publicó la imagen, pero no como mosaico. De ahí las reacciones de los usuarios.



En la imagen Jennifer Lopez aparece con unos jeans, sentada de espaldas para que su trasero sea el protagonista del anuncio.



Si bien la fotografía recibió muchísimos 'Me gusta' en Instagram, otros usuarios aseguraron que la foto fue mal editada en Photoshop.



"Photoshop fail", escribió @vinishasagar, mientras que otra usuaria explicó por qué creía que en esta imagen habían demasiados "arreglos" gracias al programa de edición Photoshop.



"De inmediato puedes saberlo por la forma de su espalda, su torso aplastado, su brazo y el florero del fondo no está recto", escribió @thegeorgiaelizabeth en Instagram.



Y agregó: " JLo es un ser humano fenomenal en mente y cuerpo, y literalmente la aplastaron. ¡Ni siquiera hace que su ropa se vea bien! ¿Cuál es el punto entonces? Este es uno de los peores casos de Photoshop que he visto".