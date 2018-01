Jennifer Lopez decidió empezar el año con una rutina de ejercicios junto a su novio, el exbeisbolista profesional de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez. Para muchos de sus seguidores esto no es sorpresa, pues la celebridad de 48 años es toda una 'fitness girl' (chica en forma).



Siempre regia. La propia Jennifer Lopez publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que se le ve subiendo las gradas de un centro deportivo en Los Angeles, California. La fotografía ha superado el millón de 'Likes'.



La 'Diva del Bronx' aparece con un ajustado leggins color negro, un polo corto (estilo militar), el pelo recogido, y unos lentes oscuros.



Sin embargo, la cantante lucía tan concentrada en sus ejercicios que no se dio cuenta que los paparazzi la estaban acechando. Ahora, las fotografías de ese momento ya circulan en Instagram como pan caliente debido a que Jennifer Lopez muestra más de la cuenta.



Y es que en una de las imágenes, la también actriz se agacha y deja ver que no lleva ropa interior. Así como lo lees.



Las fotografías, por supuesto, han desatado una decena de comentarios en Instagram. Algunos criticaron a Jennifer Lopez por dejarse fotografiar de esa manera, otros, sin embargo, arremetieron contra los paparazzi. "Ella solo estaba haciendo ejercicio", apuntó un usuario.