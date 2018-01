Instagram: Justin Bieber publica foto junto a palmera y lo trolean con Juan Gabriel

Justin Bieber vuelve a protagonizar los titulares de la prensa del corazón, pero no precisamente por el estreno de una nueva canción, sino por una publicación que hizo en Instagram. ¿Qué fue lo que ocurrió?



El cantante de 23 años compartió una fotografía en Instagram en la que aparece junto a una palmera, y con la siguiente frase: "Now I know what Love is" (Ahora sé lo que es el amor en español).



En la instantánea Justin Bieber sonríe, mira hacia arriba y abraza una palmera, y muestra el dedo pulgar en señal de que "todo está bien".



Todo estaba bien, hasta que a una usuaria se le ocurrió comparar la foto de Justin Bieber con la del fallecido cantante Juan Gabriel. "Justin, por qué estás copiando a Juan Gabriel de México?", escribió la joven.



La imagen de Juan Gabriel es bastante conocida, porque incluso se ha convertido en meme. En ella, el mexicano también posa junto a una palmera.



Las fans de Justin Bieber no tomaron a bien la comparación y salieron en defensa del canadiense. "Él no copia a nadie, todo el mundo copia a Justin", respondió una enojada fan.



Lo cierto es que la fotografía de Justin Bieber ha superado nada menos que los 5 millones de 'Me gusta' en Instagram.

Now I know what Love is Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el Ene 16, 2018 at 7:45 PST