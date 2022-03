L-Gante, creador de la Cumbia 420, compartió en Instagram fotos de la construcción de su casa. Según se observó, el cantante apoyó en las labores de albañilería donde vivirá junto a su esposa, Tamara Báez, y su pequeña hija, Jamaica.

“Construcción 420″, escribió el artista, quien alcanzó la fama internacional hace poco más de un año y que siempre se dejó ver agradecido con sus seguidores, con quienes comparte sus logros.

En redes sociales, los usuarios calificaron las imágenes, donde se le ve trabajando, como muestra de su humildad y de no olvidar sus raíces.

La casa de L-Gante se encuentra ubicada en su ciudad natal General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en Argentina.

Manager de L-Gante fue citado tras denuncia contra el cantante

A inicios de febrero, L-Gante se vio envuelto en un escándalo luego de ser denunciado por sus vecinos por presuntamente portar armas de fuego, realizar amenazas y lesiones. En el marco de ese proceso, la manager del cantante, Lourdes del Valle, fue citada para que brinde su declaración.

El mes pasado, el artista acudió a la citación; sin embargo, no brindó ninguna declaración, por recomendación de su abogado y anunció el lanzamiento de un próximo tema.

“Yo estoy bien, lo que más sufrí es el allanamiento en las dos casas. Me rompieron la puerta de la casa del barrio y después nada, todo tranquilo. Ahora voy a tirar un tema, ya que estamos, voy a aprovechar a sacar un temita nuevo. Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada”, agregó.

