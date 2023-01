La imagen de Irina Baeva junto a Gabriel Soto, publicada hace algunos días, sirvió para disipar gran parte de las dudas respecto a una crisis en la pareja que está comprometida pero aún no se da el “sí, acepto” en el altar. No obstante, no ha sido la única instántanea de la rusa que ha remecido las redes sociales en los últimos días.

La novia del actor natural de Ciudad de México había generado muchos rumores entre los medios de espectáculos y seguidores de la pareja cuando a mediados del 2022 empezó a dejar de compartir contenido con el histrión en sus redes.

Incluso durante las festividades de Navidad y Fin de Año no se vio rastro alguno del estelar de “Mi camino es amarte” en la cuenta de Instagram de la europea. Apenas unas declaraciones breve de Irina desmintiendo la separación.

IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO CONFIRMAN QUE SIGUEN JUNTOS A TRAVÉS DE ESTA FOTO

El último fin de semana de enero, la actriz y modelo rusa sorprendió a propios y extraños con una publicación en su Instagram.

Era una foto de ella con Gabriel Soto apoyados al borde de una embarcación en la playa El Cielo, en las costas de Cozumel, México.

La instantánea no tiene más leyenda que un emoticón de corazón. El gesto valió para el post se viralice y superase los 200 mil likes. Más allá de ello, tanto la modelo como el actor no se han pronunciado al respecto.

LAS SENSUALES FOTOS DE IRINA BAEVA, QUIEN HA CONFIRMADO QUE SIGUE CON GABRIEL SOTO

Por las mismas horas, Irina arrancó suspiros de sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram. ¿Cómo? Usando un ajustado traje de baño de corte alto color negro y un minibikini tipo hilo dental en tono rojo.

Por si no fuera suficiente, Baeva también aprovechó para presumir el lujoso hotel donde se hospedó, modelando en algunas áreas del lugar con un sensual bikini blanco que cautivó a miles de seguidores.