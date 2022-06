Reencuentro esperado. Martha Julia y Gabriel Solo lograron verse las caras nuevamente, aunque esta vez su cita fue laboral. Se trata de la nueva versión de “La Madrastra”, programa en la que coinciden protagónicos y escenas y que será transmitido por Televisa Unión. Al respecto, habló Irina Baeva. ¿Qué dijo al respecto? Entérate más aquí.

Lejos de enemistarse y distanciarse a toda costa, los actores Martha Julia y Gabriel Soto demostraron ser buenos profesionales al coincidir en los sets de grabación de “La Madrastra”, el remake de esta aclamada novela que será televisada por todo México.

Eso sí, su extinto romance entre ambos aún sirve de carne de cañón para la prensa de farándula y espectáculos, quienes ya avivan los rumores y entredichos de un posible ‘remember’ tras bambalinas.

La pareja pública se fue de vacaciones por las playas mexicanas (Irina Baeva/Instagram)

Como se recuerda, ambos artistas mantuvieron una relación entre los años 2002 y 2004, y con el devenir de los años, Julia dejó en claro que él siempre fue el gran amor de su vida.¿Qué dirá el actor?

Sin embargo, no es la primera vez que ambos se ven las caras tras romper palitos hace casi dos décadas. En junio de 2018 lograron encontrarse en el show “Al final todo queda en familia”, evidenciando así una linda relación amical entre los dos.

Ahora bien, para este 2022 la cosa cambia, puesto que Soto está en planes con Irina Baeva, actriz rusa que radica en México ya hace un buen tiempo. ¿Se habrá puesto celosa?

LA RESPUESTA DE LA ‘RUSA BAEVA’

Como parte del show, la pareja de Gabriel Soto fue consultada por la prensa de espectáculos sobre los rumores entre su novio y su ex mientras ingresaba al aeropuerto de Ciudad de México.

Eso sí, la artista europea evitó referirse a la relación que tuvieron ambos actores, aunque sí dio detalles de su relación y compromiso amoroso con el exmarido de Geraldine Bazán.

“A mí cuando me preguntan acerca de la relación en general, yo tengo el ejemplo de mis papás”, señaló la artista en el programa “Venga la alegría”.

“Llevan 30 años de casados. Para mí son como varios pilares. Efectivamente es la confianza, que siempre vas a tener problemas”, continuó.

“Si no lo platicas con la otra persona y no le expresas cómo te sientes para resolverlo, no para discutirlo, no para pelear, sino para resolver juntos yo creo que es sumamente importante también” , finalizó en relación a los elementos básicos que toda pareja debe poseer.

SIN ROCHES CON LA EX

En el mismo espacio fue entrevistado Gabriel Soto, quien dejó en claro que no existe ninguna dificultad de por medio para trabajar con su ex Martha Julia en el rodaje de “La Madrastra”.

“¿Por qué se va a poner celosa? No, para nada”, señaló en el terminal aéreo.

“Irina y yo tenemos una relación basada en mucha confianza y mucha comunicación y para nada”, profundizó el actor mexicano