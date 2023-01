Los rumores aumentan y parece que la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva no llegaría a realizarse. El actor mexicano y la celebridad rusa han tenido poca interacción, en especial por redes sociales, desde agosto de 2022, lo que despertó las alarmas de una posible separación. Ahora, las especulaciones han incluido a Sara Corrales, quien sería la nueva ilusión del galán de telenovelas. Al no ver matrimonio, muchos se han preguntado qué pasó con el anillo de compromiso que le dio Soto a Baeva.

La todavía pareja, al menos de manera oficial, se comprometió a finales de 2020, en un momento íntimo, donde el actor le dio la citada joya. Esto se conoció recién en enero de 2021, ya hace dos años, cuando los enamorados lo hicieron público.

Desde entonces, se estuvo esperando la confirmación de la fecha de la llegada al altar de las figuras de televisión. El tiempo pasó y solo hubo dos momentos en que se pospusieron los planes de la ceremonia en 2022.

Así, desde mediados del año pasado, la prensa mexicana comenzó a filtrar información de que la pareja estaría separada, de acuerdo a fuentes cercanas a ellos, y que una de las señales era la nula interacción entre ellos en redes sociales. Ahora, el programa “Venga la alegría” informó de lo que habría sucedido con el anillo de compromiso que Gabriel Soto le dio a Irina Baeva.

Irina Baeva abrazando a Gabriel Soto y mostrando su anillo de compromiso (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿QUÉ HIZO IRINA BAEVA CON EL ANILLO DE COMPROMISO DE GABRIEL SOTO?

Irina Baeva habría conservado el anillo de compromiso que le dio Gabriel Soto, a pesar de que el actor mexicano le habría pedido que se lo devolviera, de acuerdo a una fuente del programa “Venga la alegría”. La fuente anónima del espacio televisivo indicó que la celebridad rusa se negó al pedido del galán.

El matutino también informó la versión de que la relación entre Soto y Baeva ya habría acabado y que la joya le ha servido a la actriz para evitar la confirmación de que ya estarían separados. En su cuenta oficial de Instagram, como parte de campañas con distintas marcas, Baeva todavía aparece luciendo el anillo.

“Venga la alegría” también detalló que Gabriel Soto ya no estaría viviendo en el departamento que compartía con quien fuera su novia y destacó que el intérprete no reacciona a ninguna de las publicaciones de su todavía pareja oficial en redes sociales. Todo esto en medio de los rumores que lo vinculan a Sara Corrales.

El actor mexicano mostrando sus músculos para las redes sociales (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

¿CÓMO RESPONDIÓ SARA CORRALES A LOS RUMORES SOBRE GABRIEL SOTO?

Sara Corrales negó los rumores de que tuviera una relación sentimental con Gabriel Soto, con quien compartió roles y hasta se casó en la telenovela “Mi camino es amarte”. A pesar de la carga mediática, en noviembre de 2022, la actriz se dio un tiempo para desmentir el supuesto vínculo romántico.

“Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto. (...) “Me río, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más”, dijo Corrales cuando fue abordada por la prensa en su vehículo.