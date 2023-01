Recientemente, los carismáticos Gabriel Soto e Irina Baeva han dado de qué hablar en las redes sociales debido a los vaivenes que sufrió su relación. Los rumores sobre una presunta separación se fueron acrecentando con el pasar de las semanas, sin embargo, unas curiosas fotografías dejarían en claro todo lo contrario.

Como sucede en toda pareja mediática, los conflictos y las peleas de las relaciones suelen generar mucho más revuelo que de lo normal. Este es el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva dos de los actores más queridos en México que, ante la falta de confirmación, fueron objetos de los rumores y las especulaciones de la prensa de espectáculos.

La pareja, la cual se conoció en la novela “Vino el amor” en 2016, logró atravesar diversas crisis en los últimos años, siendo el tema de la infidelidad el más recurrente, ya que Soto estuvo casado con Geraldine Bazán durante 10 años antes de oficializar a Irina.

Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en el 2016, cuando él todavía estaba casado con Geraldine Bazán (Foto: Irina Baeva / Gabriel Soto / Instagram)

En tal sentido, no es de esperarse que la prensa local y extranjera especule de sobre manera las incidencias que pueda pasar entre ambos. ¿Terminaron para siempre o están simplemente alejados? Pues, las siguientes fotos confirmarían lo evidente.

¿GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA ESTÁN JUNTOS DE VACACIONES?

Durante los últimos días, Baeva, de 30 años y originaria de Rusia, sacó a relucir su escultura figura en las playas de Quintana Roo . Tales postales fueron publicadas en Instagram, en donde cuenta con casi 4 millones de fanáticos.

Así, la histrionisa compartió una serie de fotografías dentro del resort Grand Velas Riviera Maya, aunque no fue precisamente eso lo que llamó la atención, sino la ausencia de Gabriel Soto, su actual pareja.

Irina Baeva publicó una postal en solitario y despertó la curiosidad de sus fanáticos (Foto: Irina Baeva / Instagram)

Y es que, en comparación de otras vacaciones, Irina no se dejó ver junto al polifacético actor, hecho que acrecentó los rumores de una separación. No obstantes, tales entredichos no duraron demasiado, pues el propio galán de telenovelas subió una postal en el mismo lugar de la actriz, evidenciando que ambos artistas se encuentran pasando juntos sus vacaciones.

El actor de 47 años junto a su pequeña Alexa, fruto de su relación con Geraldine Bazán (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

“My little baby girl (Mi bebita) @grandvelasmaya #besthotels”, publicó el estelar de “Mi camino es amarte”, junto a una imagen junto a su hija Aleexa, quien es hija de la actriz Geraldine Bazán.

Con la presencia de Soto en Quintana Roo se confirmaría lo que dijo su ex esposa hace semanas antes de trasladarse a Tulum, pues Bazán señaló que sus hijas estarían con su padre en Cancún. Al parecer, todo queda en familia, y mucho más si hablábamos de una lujosa vacación en las costas mexicanas.