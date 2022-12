SALE INFORMACIÓN. Se confirmó la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler y la prensa española ha comenzado a analizar la relación de la expareja. Alessandro Lequio, colaborador de las sección ‘El Club Social’ de ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco, brindó detalles desconocidos sobre Nobel de la Paz y la ‘Reina del glamour’.

Según Alessandro Lequio, entre los motivos principales del fin de la historia de amor entre MVLL e Isabel está Tamara Falcó, hija de la socialité española.

“Mario es un hombre con una conversación extraordinaria, tiene un Nobel y ha tenido una activísima vida política... Y todas las preguntas que se le hacían en los eventos eran sobre las aventuras y desventuras de Tamara. Este señor estaba agotado de esta situación absurda”, dijo.

¿Mario Vargas Llosa no quería sacarse con Isabel Preysler?

El colaborador afirmó que Mario Vargas Llosa no pensó en formalizar su relación con Isabel Preysler. “Esta señora ha sido un capricho para él, nada más que un capricho. Nunca tuvo la intención de casarse con esta señora, nunca”, dijo.

“Cuando empezaron, mientras todo el mundo anunciaba boda inminente, siempre dije que no se iban a casar y que para Mario no era la última. El tiempo me ha dado la razón”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué carrera estudió Jenna Ortega, la actriz de “Wednesday”?

¿Valeria Piazza se ‘queja’ EN VIVO por entrevista a Paula Arias?: “Que ganas de hablar, me dejó sin tiempo”

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez no estarán juntos para Año Nuevo: así fue su tierna despedida