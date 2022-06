Siempre la vida de Luis Miguel concitará la atención de todos, más aún si se trata de la vida amorosa del “Sol de México”. El intérprete de “Suave” ha tenido la oportunidad de estar con varias celebs de México, entre ellas Issabela Camil y Aracely Arámbula, dos artistas talentosas y lógicamente guapas. Tal vez por esa razón se rumoreó que entre ambas podía existir cierto recelo.

En “Luis Miguel, la serie”, a la hermana mayor del actor Jaime Camil se le considera como el gran amor de su vida, motivo por el cual a esta se le ha vuelto a consultar por el intérprete. No obstante, la actriz de 53 años siempre evita pronunciarse respecto a su ex, aunque cuando fue preguntada por Aracely Arámbula, la esposa de Sergio Mayer no dudo en responder.

La actriz que estelarizase a “La doña” (2016) es la última exesposa de “Luismi” y madre de sus dos últimos hijos: Miguel y Daniel Gallego Arámbula, razones por las que siempre se ha creído que Aracely ha sido la principal dueña del corazón del cantante de “Hasta que me olvides”. Algo que en la trama de la serie de Netflix no se condice.

La artista chihuahuense junto a Miguel, su hijo mayor -a la derecha- (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

¿QUÉ DIJO ISSABELA CAMIL SOBRE SU SUPUESTA MALA RELACIÓN CON ARACELY ARÁMBULA?

“No, para nada (es así). No la conozco bien, pero sí fue a la obra que hice, la última que hicimos con Edith (González), que en paz descanse”, expresó Issabela Camil en diálogo con la prensa. La obra a la que hacía referencia la artista es “Entre mujeres”, puesta en escena que se estrenó el 19 de enero de 2019 en el Teatro 11 de Julio, también con las actuaciones de Ana Bertha Espín, Alma Cero y Cecilia Gabriela.

“Ella fue a vernos y nos saludó a todas. Muy cariñosa nos abrazó, entonces no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problemas”, siguió explicando Camil, que está casada con Sergio Mayer desde 2009. Ambos son padres de Antonia y Victoria Mayer.

Vale recordar que Issabela mantuvo una relación con Luis Miguel a principios de la década de los 90, cuando él tenía 18 años y ella 19. Tras casi siete años de relación, se dijeron adiós y nunca más volvieron a intentar retomar el noviazgo.

La actriz ahora está felizmente casada con Sergio Mayer, con quien tiene dos hijas (Foto: Quien.com)

¿QUÉ OPINÓ ISSABELA CAMIL SOBRE LA PATERNIDAD QUE EJERCE LUIS MIGUEL?

En otro momento en el mismo diálogo con los medios de espectáculo, la artista fue cuestionada por el rol que viene ejerciendo Luis Miguel como padre ausente de los dos hijos que tiene con Aracely Arámbula.

“Yo no conozco el tema, no sé cómo está, la verdad. No puedo darte una opinión sin información, sería estúpido de mi parte y no soy un ser estúpido, entonces, no puedo comentar ese tema”, puntualizó.