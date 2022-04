Tras ser una de las mujeres más buscadas por las autoridades mexicanas, debido a serios problemas legales, Laura Bozzo regresó a la televisión mexicana. No solo conduce el programa “Que pase Laura”, sino que también formará parte de la segunda temporada del reality “La Casa de los Famosos”. Así, toda una sorpresa resultó conocer otro nuevo proyecto de la abogada peruana: una posible serie biográfica.

Entérate más de este proyecto que tendría a la actriz Itatí Cantoral como protagonista.

LAURA BOZZO SOBRE SU POSIBLE SERIE

Durante una entrevista que dio para el programa “Sale el sol”, la peruana confesó que está a punto de cerrar otro proyecto importante en el retorno a las pantallas. Este no sería otro que una serie biográfica, en donde contaría sus más famosas polémicas de su vida personal y profesional.

“Lo que viví, lo que gocé, lo que sufrí, las burradas que hice, las barbaridades, de eso estoy hecha (...) Van a saber mi vida pero la real, no el ‘que pase el desgraciado’, no. La neta”, declaró Bozzo al ser consultada sobre la temática de la serie.

ITATÍ CANTORAL SERÍA LA PROTAGONISTA

Durante sus declaraciones, Bozzo no estuvo sola, pues estuvo acompañada de Itatí Cantoral, la recordada Soraya Montenegro de “María la del barrio”. Laura afirmó que, si se hiciera la bioserie, le gustaría que la interpretara la actriz mexicana. Esto, pues considera a la intérprete como una de las mejores actrices del país.

“Para mí es la mejor, yo admiro de Itatí, su talento. No hay ninguna actriz en este país como ella, para mí hay dos en México que son las mejores: Itatí y Kate del Castillo”, manifestó la conductora de “Que pase Laura”.

“Para que vean que la señora sabe”, respondió la actriz, quien mencionó que estaría encantada de poder interpretarla en su proyecto biográfico.

ITATÍ CANTORAL HALAGÓ A LAURA BOZZO

Ante las preguntas de la prensa, la actriz admitió la admiración que siente por la presentadora. Así, indicó que considera que su historia es muy enriquecedora y ayudará al público a comprender el origen de su trabajo.

“Para mí va a ser un orgullo interpretarte porque quiero que la gente conozca lo que has hecho (...) el empoderamiento que tienes desde que estaba en Perú, desde que era una niña siempre ha sido una mujer empoderada. Yo de verla me empodero, si ella puede yo puedo”, dijo. “Yo me enamoré de ti cuando te conocí en esa fiesta y soy tu fan. De verdad, ojalá que sí hagamos esa serie porque como yo salí inspirada esa noche sé que muchas mujeres van a salir cuando vean tu serie”, afirmó la actriz.

La actriz es una de las mayores estrellas mexicanas (Foto: Itatí Cantoral / Instagram)

Al abordar el trabajo que ha realizado la polémica conductora de televisión, la artista dijo que es importante conocer el contexto de su historia.

“Me gustó sentarme con ella para platicar y de verdad que ya cuando vean la serie... es muy sencillo ver a una mujer diciendo ‘que pase el desgraciado’ en una producción tan importante, en un canal tan importante, pero hay que pensar cómo llegó ahí, qué la hizo decir ‘que pase el desgraciado’”, manifestó.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre esta serie, pero seguramente sea Laura Bozzo la que confirme su realización en los próximos días.

LAURA BOZZO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Laura Bozzo formará parte del grupo de personalidades que le darán vida a la segunda temporada del programa “La Casa de los Famosos”, reality show en el que las celebridades estarán vigiladas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además de la peruana, completan el reparto nombres como Niurka Marcos, Luis ‘El Potro’ Caballero, Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Ivonne Montero, Nacho Casano, Brenda Zambrano, Juan Vidal y Salvador Zerboni.

“La casa de los famosos 2″ se transmitirá desde este 10 de mayo a través de Telemundo y estará conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gallegos.

PRODUCCIONES DESTACADAS DE ITATÍ CANTORAL

Itatí Cantoral, actriz que le daría vida a Laura Bozzo en su futura serie, tiene una amplia carrera en la televisión mexicana. Luego de ser contraparte de Thalía en “María, la del barrio”, Itatí actuó en telenovelas como “Tú y yo”, “Salud, dinero y amor”, “Infierno en el paraíso”, “Vale todo”, “Hasta que el dinero nos separe”, entre otras.

En el cine, participó en cintas como “Amor de mis amores”, “La dictadura perfecta”, “No manches Frida 2″ y “Locas por el cambio”. Asimismo, participó en varias obras de teatro, incluyendo “Frida Kahlo, un canto a la vida”, donde personificó a la pintora mexicana.

