La carrera de Itatí Cantoral es, sin duda alguna, una de las más aclamadas por toda la teleaudiencia en México. Desde teatro y televisión hasta el sétimo arte son algunos de los escenarios en donde la regiomontana ha sabido desplegar su talento e histrionismo ante cámaras. Sin embargo, su trayectoria también tuvo altibajos como lo fue la fallida canción a la Virgen de Guadalupe en el 2016. ¿Quieres saber qué pasó exactamente? Aquí te lo contamos.

Todo se reveló en “La Divina Comedia”, un reality show chileno en donde diversos artistas comparten su destreza culinaria, además de contar ciertos pasajes íntimos de su vida y hasta secretos jamás confesados, como fue el diagnóstico de cáncer Verónica Toussaint.

En tal sentido, el penúltimo grupo de la transmisión fue liderado por la bella Itatí, Emmanuel, el ex futbolista Rafa Marquez y el polémico presentador Faisy, quien fue anfitrión de esta cena llena de artistas y conocidos.

La popular "Soraya" fue blanco de memes debido a su tráfica interpretación (Foto: Itatí Cantoral / Instagram)

En un momento del programa, la experta en artes escénicas confesó que fue ella misma quien conocía que su participación en la interpretación de la Virgen de Guadalupe era errónea.

“Es que me dijeron que si me gustaría ir a cantar con la Virgen de Guadalupe, en la Villa, y yo soy muy creyente, entonces dije, ‘sí, para mí sería muy hermoso’; yo ni lo ensayé ni nada, pero como había tantos, yo dije, ‘ahorita me lo van a quitar’”, contó Itatí en señal abierta.

A manera de refrendar su mala interpretación, contó que pidió hacer una segunda entonación para poder realzar su trabajo, ya que había quedado bastante inconforme.

“Total que la pasó una vez y entré como a las dos de la mañana, lo hago muy mal y me dijeron, ‘ya, muchas gracias’, y le dije a la persona que iba conmigo, ‘oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal, ¿no puedo hacerlo otra vez?’”, puntualizó.

¿POR QUÉ NO LE DEJARON CANTAR OTRA VEZ?

La famosa indicó que su acompañante de ese entonces, quien sigue siendo un misterio, le comentó que su tiempo presentado no iba a ser televisado, por lo que Itatí dejó de preocuparse por completo.

“Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien, aparte vamos a cortar todo, y peligro ni sale nada. Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”, comentó la estelar de melodramas de 47 años.

Pero la cosa no acaba ahí, puesto que su interpretación fallida logró hacer eco en todas las redes sociales y los medios en general, generando burlas, memes y parodias hacia ella y los nervios que le jugaron en su contra.