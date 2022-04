Ivonne Montero es una de las actrices más reconocidas del espectáculo mexicano. Si bien su participación en la segunda temporada de “La casa de los famosos” ha llamado mucho la atención, lo cierto es que, en los últimos días, se ha comentado que la actriz podría ser devota de la Santa Muerte. Esto, luego de ser vista con una calavera en su automóvil.

Conoce más sobre este peculiar artículo que acompaña a la actriz y entérate si es realmente seguidora de la famosa figura de culto mexicana.

LA CALAVERA DE IVONNE MONTERO

Tras un encuentro con la prensa, Ivonne Montero fue vista con una calavera en el asiento de copiloto de su auto. Esto desató diversas teorías sobre si la actriz de “La Loba” era otra devota de la Santa Muerte.

Fue “Ventaneando” el medio que le consultó a la artista sobre estos rumores. Si bien ella confirmó que le encantan las figuras de esqueletos como piezas decorativas, tales como accesorios o collares, lo cierto es que no las colecciona como objetos de culto.

La artista descartó ser seguidora de la venerada figura (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

“Me han preguntado mucho. A mí me gusta mucho la imagen de las calaveritas, por aquí tengo collares, tengo cositas... No tiene nada que ver con la Santa Muerte, no rindo tributo a esa imagen”, indicó.

Asimismo, Ivonne manifestó la razón por la cual viaja acompañada por la calavera. “Yo creo en la muerte como una transición, como una resurrección o un renacimiento de la vida eterna. La puse (la calavera) para que vean que estoy acompañada”, puntualizó.

IVONNE MONTERO SOBRE SU HIJA

La actriz concedió estas declaraciones durante las celebraciones por la vida de su hija Antonella, quien cumplió recientemente 9 años. Como se sabe, la pequeña sufre de una cardiopatía congénita, enfermedad que se le diagnosticó desde que nació.

“Es una guerrera, es como mi maestra, ella me está superando en muchos sentidos. En el tenor de demostrar lo fuerte que es, la misión tan grande que tiene aquí, para estar con nosotros; el haber enfrentado tan fuerte la muerte en un momento de mucha incertidumbre, de mucha angustia. Verla ahora tan llena de vida, tan llena de ilusión”, dijo con orgullo sobre su heredera.

Montero, además, explicó más detalles sobre la condición médica de la menor.

“Antonella, por su condición de vida, va a tener que estar en constante revisión. Va a estar, probablemente, sometida a distintas cirugías. Puede que el falte una válvula, una prótesis de una válvula que con el tiempo y con los años tiene una fecha de caducidad y va a tener que estarse cambiando. Esta cirugía puede hacerse (...) a corazón abierto o un cateterismo, que es lo ideal para no ser tan invasivo”, precisó.

La artista también se refirió a la relación de su hija con la familia de su padre, el fallecido Fabio Melanitto. Montero indicó que la abuela paterna no saludó a la pequeña por su onomástico.

“Con la abuelita paterna no, no. Ahí no quisiera mencionar mucho del tema (...), pero ella no la quiso, lamentablemente, porque es muy triste, porque es una extensión de su papá y no reconocer... Me da mucha tristeza porque (...) Antonella está feliz. No le hace falta tampoco, pero si estuviera sería maravilloso que ella tuviera ese afecto de parte de su familia”, finalizó.

¿QUIÉN ES LA SANTA MUERTE?

La Santa Muerte es una popular figura mexicana que personifica la muerte y es objeto de veneración por cientos de personas.

El culto a la Santa Muerte, tal como se conoce hoy en día, se compone de rezos y es todo un concepto de adoración. Sin embargo, la veneración a la imagen tiene sus antecedentes en la época colonial, según la antropóloga Katia Perdigón Castañeda.

Actualmente, figuras del espectáculo como José Eduardo Derbez han confesado que le rendían culto a la imagen.

IVONNE MONTERO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Ivonne Montero ha sido confirmada como parte del grupo de personalidades que le darán vida a la segunda temporada del programa “La Casa de los Famosos”, reality show en el que las celebridades estarán vigiladas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además de Montero, completan el reparto nombres como Laura Bozzo, Niurka Marcos, Luis ‘El Potro’ Caballero, Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Nacho Casano, Brenda Zambrano, Juan Vidal y Salvador Zerboni.

“La casa de los famosos 2″ se transmitirá desde este 10 de mayo a través de Telemundo y estará conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gallegos.

EL PADRE DE LA HIJA DE IVONNE MONTERO

Fabio Melanitto fue un cantante que se hizo popular al integrar la boy band venezolana Uff!, a finales de 1990. Estuvo casado con Ivonne Montero desde el 2011 al 2013 y, lamentablemente, fue asesinado a tiros el 15 de agosto del 2018.

En su momento, la muerte del artista conmocionó a sus cientos de seguidores. Hasta el día de hoy, no se han esclarecido los hechos. Por desgracia, Melanitto fue otra víctima más de la delincuencia.

