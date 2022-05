La segunda temporada de “La casa de los famosos” mantiene atenta a toda su teleaudiencia. Y es que las revelaciones que han venido realizando los participantes, en la primer semana del reality show, han conmovido hasta al corazón más frío. Ahora fue el turno de Ivonne Montero, la actriz mexicana que reveló los delicados problemas de salud que tuvo afrontar su hija desde su nacimiento. “Es toda una guerrera”, aseveró entre lágrimas.

El reality show, que estrenó su segunda etapa, el pasado 10 de mayo, ya ha hecho emocionar, vibrar y conmocionar a sus seguidores, quienes en redes sociales andan expectantes por ver quién será el segundo participante desaforado luego de conocer ya a la primera eliminada.

La primera eliminada fue Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera, quien mientras estuvo conviviendo con los otros 14 famosos confesó qué hizo con el anillo de compromiso que le dio su exesposo, el cantante y compositor de música regional mexicana.

LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE TUVO LA HIJA DE IVONNE MONTERO

Quien hiciera de Consuelo “Connie” Limón en “El señor de los cielos” (2016) le comentó su drama a algunos compañeros del reality: la hija de Ivonne Montero -fruto de su relación con Fabio Melanitto- nació en 2013 con una malformación en el corazón y estuvo en serio riesgo de morir.

“Ella entró a su primera cirugía a los nueve meses, le abrieron acá y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria [...] la anomalía con la que nació es compleja”, reveló Montero visiblemente emocionada.

Incluso dio un adelanto de los pasos que vienen para la pequeña Antonella, como se llama la nena. “Ahorita en septiembre le van a hacer estudios para ver si ya es candidata porque ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angosta, entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón”, aseveró.

En otro momento recordó cómo fueron los primeros años de la enfermedad de su primogénita. “Yo volteo atrás y digo, ¿En qué momento pude pasar todo esto? ¿Cómo pude? Y más ella, cómo lo logró. Yo una vez se lo dije: ‘Mami, tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte’. Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: ‘No me la quites”, recordó.

¿QUÉ PASÓ CON FABIO MELANITTO, EXESPOSO DE IVONNE MONTERO Y PAPÁ DE ANTONELLA?

El actor venezolano Fabio Melanitto e Ivonne Montero estuvieron casados de 2011 a 2013. Tras la separación el artista sudamericano se alejó de ella y de la recién nacida Antonella, por lo que terminó siendo un padre ausente, el poco tiempo que tuvo.

Y decimos poco tiempo, pues el 15 de agosto de 2018 fue asesinado afuera de su domicilio, mientras se encontraba estacionado con su moto en compañía de su pareja. Las primeras investigaciones descartaron el robo como móvil del hecho, pues no se llevaron nada de sus pertenencias, y más bien apuntaron a una posible venganza de un exesposo celoso o a un ajusta de cuentas por una deuda que mantenía.